El avistamiento en las playas de Alicante que atemoriza a los bañistas

El pasado domingo, la presencia de una tintorera, tiburón habitual en aguas del Mediterráneo, provocó momentos de pánico entre los bañistas de una playa de Calpe. La escena quedó registrada en un vídeo difundido en YouTube por un usuario.

En la grabación puede observarse cómo el escualo nada a escasos metros de la orilla y pasa muy cerca de un padre que estaba en el agua con su hija pequeña. Ambos permanecen inmóviles mientras el animal continúa su recorrido sin mostrar signos de agresividad. El encuadre del vídeo no permite identificar con exactitud en cuál de las playas de Calpe ocurrió el suceso.

Una especie común en el Mediterráneo

La tintorera es un tiburón que pertenece a una de las especies más frecuentes en aguas mediterráneas. Se caracteriza por alcanzar en promedio unos 2,5 metros de longitud, lo que la convierte en un tiburón relativamente pequeño en comparación con otros congéneres de mayor tamaño.

No obstante, estos ejemplares no resultan extraños en zonas próximas a la costa, ya que en ocasiones se acercan a la orilla durante sus desplazamientos. A pesar de la alarma que pueden generar, los expertos recuerdan que no se trata de un tiburón agresivo y que su presencia no supone un riesgo real para los bañistas.

Imágenes que se viralizan

El vídeo, difundido en redes sociales, ha llamado la atención por la serenidad con la que el padre y su hija afrontan el momento, quedándose quietos mientras el tiburón pasa de largo. Aunque no se registraron incidentes, la aparición del animal fue suficiente para sembrar la inquietud entre quienes se encontraban en la playa.