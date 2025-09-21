Una azafata desvela la cruda realidad de su trabajo: "Me da ganas de vomitar"

Mercedes Pérez, azafata española conocida en redes como @mercedespeerez, ha arrancado miles de visualizaciones con un vídeo en el que desmonta el mito romántico que rodea a su profesión.

Sentada en un banco aún de noche, la tripulante de cabina graba su vlog y confiesa que lleva días levantándose a las tres de la madrugada y que su cuerpo ya no aguanta más. “Llevo una semana que voy de madrugadas y no duermo bien cuando me levanto tan pronto; encima me levanto con ganas de vomitar”, explica mientras muestra la avenida vacía donde aguarda el transporte.

Para ella, levantarse a las tres “no es early, es levantarse por la noche” y subraya que mucha gente desconoce este sacrificio antes de fichar por una aerolínea. “Cabin crew life. Que viva la vida de azafata, pero que veáis que es dura”, sentencia mientras enfoca el parque oscuro y el autobús que se acerca para llevarla al aeropuerto, a donde llega antes de que el resto del mundo haya despertado.

“Hay que enseñar más esto, que la gente llega engañada”

El vídeo ha desatado una lluvia de reacciones entre compañeros y seguidores. Varios tripulantes reconocen que “antes las azafatas iban en taxi privado y ahora van en bus con los pasajeros” y aplauden que Mercedes muestre la cara menos glamurosa del oficio. “Hay que enseñar más esto, que la gente llega engañada con lo que es este trabajo. Es un trabajo increíble, pero no todo es bonito”, repiten en comentarios que suman miles de ‘me gusta’.

