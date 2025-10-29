Ni azúcar ni aceite de palma: Mercadona desata la fiebre con el chocolate que puedes comer sin remordimientos

El consumidor actual busca un equilibrio cada vez más delicado: el placer de un dulce y la tranquilidad de una elección consciente. La tendencia hacia productos que permitan disfrutar de un capricho sin remordimientos ha dejado de ser un nicho para convertirse en una demanda generalizada en los lineales de cualquier supermercado. Se valoran las recetas transparentes, se examinan las etiquetas en busca de ingredientes controvertidos y se penaliza el exceso de azúcares, consolidando un nuevo paradigma en la industria alimentaria.

En este contexto, Mercadona ha movido ficha con un lanzamiento que parece diseñado para satisfacer precisamente a ese cliente exigente. Bajo su marca Hacendado, la cadena valenciana ha puesto en circulación una tableta de chocolate con leche y almendras enteras que es la respuesta de la cadena valenciana a esta corriente. Su principal reclamo es la ausencia de azúcares añadidos, sustituidos por edulcorantes, y la eliminación del aceite de palma de su composición, un doble gesto que alinea el producto con las preocupaciones de buena parte de los compradores.

Por otro lado, la propuesta de Hacendado no se queda solo en lo que elimina, sino que también destaca por lo que añade. Las almendras, presentes en su forma entera, no solo aportan una textura crujiente, sino también un notable valor nutricional gracias a su contenido en fibra, proteínas y grasas saludables. Esta característica lo posiciona como una alternativa más interesante que otras opciones similares del mercado.

Una apuesta de 150 gramos que triunfa en el mercado

De hecho, los detalles comerciales del producto terminan de perfilar su estrategia de penetración en el mercado. La tableta se comercializa en un formato de 150 gramos, una cantidad generosa para compartir o dosificar, y se encuentra ya disponible en todos los establecimientos de la compañía por un precio de venta competitivo de 2,50 euros por unidad. Este coste ajustado lo convierte en una opción accesible para un público amplio.

Asimismo, la combinación de una fórmula cuidada, un precio atractivo y el respaldo de la marca Hacendado ha resultado ser la clave del éxito. Las redes sociales se han convertido en el principal termómetro de su acogida, donde miles de usuarios ya comparten sus opiniones positivas y lo recomiendan activamente. Este boca a boca digital ha consolidado el lanzamiento como un éxito rotundo en redes sociales, demostrando una vez más la capacidad de la empresa para conectar con las nuevas sensibilidades de sus clientes.