"Bendecidas": las gemelas siamesas Abby y Brittany Hensel sorprenden con una foto viral junto a un bebé

La reciente difusión de una imagen en TikTok de las gemelas siamesas Abby y Brittany Hensel acompañadas de un bebé ha provocado una oleada de reacciones y especulaciones en redes sociales. Aunque no se ha confirmado oficialmente su maternidad, el material audiovisual ha tenido gran alcance y ha vuelto a situar a las hermanas en el centro de la atención digital.

La imagen, publicada a finales de agosto, muetra a las gemelas de Minnesota con un bebé en brazos y estuvo acompañado del mensaje “Bendecidas” junto a etiquetas de “hermandad” y “respeto”. La publicación se ha viralizado rápidamente, generando miles de comentarios que combinan muestras de apoyo con preguntas sobre el origen del menor. La ausencia de confirmación por parte de las protagonistas no ha frenado la conversación en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde su historia ha sido ampliamente compartida.

Una vida marcada por la biología y la resiliencia

Nacidas en 1990, Abby y Brittany Hensel son siamesas dicefálicas parapágicas: comparten torso y órganos internos, aunque cada una controla un lado de su cuerpo. Este tipo de casos se consideran extremadamente infrecuentes y con baja tasa de supervivencia, según datos médicos.

Su singularidad ha despertado interés desde la infancia, cuando aparecieron en The Oprah Winfrey Show y en varios documentales. Sin embargo, en años recientes optaron por un perfil más discreto, centradas en su labor como profesoras en Minnesota. Pese a ello, cada aparición pública o publicación digital termina atrayendo la atención. Un ejemplo fue la revelación en 2024 del matrimonio de Abby en 2021 con Josh Bowling, que también se viralizó en redes.

Ahora, las imágenes difundidas junto al bebé han vuelto a impulsar la conversación global, posicionándolas otra vez como figuras de enorme interés en el entorno digital.