Va a una boda, olvidan que es vegetariana y se va: ahora la gente debate si hizo bien o mal yéndose

Una mujer de 30 años ha relatado en un foro de Reddit que se sintió obligada a abandonar la boda de su amiga tras comprobar que no había preparado ninguna opción vegetariana para su cena, a pesar de haberlo indicado previamente al confirmar su asistencia. La experiencia la dejó con la sensación de haber sido excluida en un momento que debía ser de celebración y ha generado reacciones encontradas.

Según confesó, al llegar la comida de la recepción recibió un plato de pollo en vez del menú vegetariano que había solicitado. Tras reclamar al personal, le informaron de que no existía ninguna opción sin carne preparada para ella. “Al final terminé comiendo pan y ensalada mientras todos los demás disfrutaban de su cena”, escribió. Permaneció hasta los discursos, pero decidió marcharse cuando comenzó el baile, y fue a casa a preparar algo para cenar.

La invitada explicó que, aunque entendía la complejidad de organizar un banquete para decenas de personas, esperaba que al menos se respetara la elección que había marcado con antelación. Su malestar no solo estuvo relacionado con el hecho de quedarse prácticamente sin cenar, sino también con la sensación de que sus necesidades habían sido ignoradas en un evento en el que se suponía que debía sentirse incluida como amiga cercana de la novia.

Una polémica extendida a redes sociales

Al día siguiente, la novia de 29 años le envió un mensaje expresando su dolor por su partida anticipada. Cuando la invitada explicó que se había sentido hambrienta y apartada, la recién casada reaccionó a la defensiva, acusándola de exagerar y de centrarse demasiado en la comida en lugar de en la ocasión. Este cruce encendió un debate sobre si la invitada actuó con razón o si debió quedarse igualmente.

La publicación en Reddit recibió numerosos comentarios de apoyo, muchos de los cuales criticaban la falta de previsión en un evento donde se había ofrecido inicialmente la opción vegetariana. “He trabajado en bodas y siempre guardábamos, al menos, un menú extra sin carne o sin gluten por casos de última hora”, comentó un usuario. Otros señalaron que lo sorprendente fue que la novia escribiera para recriminar la marcha de su amiga, en lugar de preocuparse primero por su bienestar.