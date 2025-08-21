Los bomberos lamentan su descoordinación frente a los últimos incendios y urgen a desbloquear la Ley para reforzar la protección

Los bomberos lamentan su descoordinación frente a los trágicos incendios de este verano y advierten de que el bloqueo político de la Ley Marco amenaza la seguridad ciudadana ante estas catástrofes u otras emergencias climáticas que requieran respuestas rápidas y unánimes, pues muchas veces no puede actuar el parque de bomberos más cercano, sino que debe acudir al que le corresponda la zona afectada; lo que alarga los tiempos de intervención y deteriora peligrosamente los servicios de protección.

Retrasos en los tiempos de intervención

En este contexto, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), la asociación más representativa del país de bomberos locales, autonómicos o aeronáuticos de aeropuerto, asegura que cada administración usa sistemas de comunicaciones que no están integrados unos con otros, por lo que a veces es la telefonía móvil la utilizada por los mandos para comunicarse, con los consiguientes peligros de saturación. En otras ocasiones, los intervinientes desplazados a los siniestros deben esperar durante mucho tiempo a recibir instrucciones del Director de Extinción por culpa de una descoordinación que también dificulta la movilización de medios materiales y de vehículos especializados en las labores de extinción.

Frente a esta situación, los bomberos informan de “estrategias” solidarias entre comunidades autónomas que han sido parches temerarios y auténticas aberraciones. Por ello, piden el cese inmediato de los técnicos y políticos responsables.

Pacto de Estado

En este marco, y ante la propuesta anunciada por el Gobierno de alcanzar un gran Pacto de Estado que, según el presidente Sánchez, lleve a una “reflexión de fondo, una estrategia que anticipe una mejor respuesta, más garantista, más segura a nuestros conciudadanos ante el agravamiento y la aceleración de los efectos de la emergencia climática en nuestro país”; los bomberos recuerdan que existe una herramienta perfecta para mejorar la operatividad de los más de 20.000 efectivos que velan por la seguridad y protección de los ciudadanos frente a los incendios: la Ley Marco de Coordinación, que se registró por primera vez en 2018, formaba parte del programa del actual Gobierno y se encuentra bloqueada incomprensiblemente en el Ministerio del Interior.

Según Israel Naveso, presidente de la CUBP, “la dramática situación que sufrimos ahora mismo no únicamente es consecuencia del cambio climático, sino que también estamos ante errores de mala planificación, ausencia de recursos humanos y materiales, malas estrategias de extinción… Es evidente que necesitamos bomberos multidisciplinares. Ya no es sólo el monte el que arde, lo hacen sus casas, las industrias, los vehículos... Urge mejorar nuestra coordinación para blindar la seguridad y protección de los ciudadanos. Una Ley Marco sería un apoyo directo a la ciudadanía, a la clase política y a todos los cuerpos de bomberos, sin excepción: forestales, municipales, consorciados, autonómicos y aeronáuticos. Dignificaría el servicio público y acabaría con la improvisación que se repite cada verano”.

¿Quién es la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales?

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) es la asociación de bomberos profesionales más representativa del país. Agrupada por los bomberos de las Administraciones Públicas y los bomberos de los aeropuertos, actúa como interlocutor ante organismos públicos y grupos parlamentarios a nivel nacional, autonómico y local en defensa de los derechos e intereses de los distintos colectivos que la integran. Entre sus objetivos principales destaca el desarrollo de una Ley Estatal de Coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS).