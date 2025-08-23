Un border collie encanta a los transeúntes del centro de Santiago y a más de 200 mil usuarios de TikTok desde la ventana de su casa

Un border collie ha revolucionado la Rúa do Franco en Santiago de Compostela, convirtiéndose en protagonista de un fenómeno que supera los 1,5 millones de visualizaciones. Su peculiar forma de interactuar con los viandantes desde su ventana ha cautivado a miles de personas. La extraordinaria mascota ha desarrollado un juego único: lanzar pelotas a los transeúntes, quienes inmediatamente responden devolviendo el objeto. Esta dinámica espontánea ha generado comentarios llenos de humor y ternura en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde circula el video en el que se lo ve jugar.

La raza border collie se distingue por su extraordinaria inteligencia y capacidad de aprendizaje. Originarios de la zona fronteriza entre Inglaterra y Escocia, estos perros fueron tradicionalmente utilizados para pastoreo, destacando por su agilidad mental y física. Su peso oscila entre 12 y 23 kilogramos, con pelajes que generalmente combinan negro, blanco y gris.

Una razón más para pasar por la Rúa do Franco

Los expertos en comportamiento animal señalan que interacciones como esta no solo generan momentos de diversión, sino que también contribuyen significativamente al bienestar emocional tanto de animales como de humanos. La espontaneidad del juego fomenta la socialización y promueve conexiones genuinas en el espacio urbano.

La Rúa do Franco se ha transformado en un punto de atracción turística por algo más que sus restaurantes gracias a este singular Can. Su energía y carisma han convertido un simple juego callejero en un acontecimiento que trasciende lo local, captando la atención internacional y convirtiendo un momento cotidiano en un evento viral.