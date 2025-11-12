El botón que limpia la lluvia de los espejos retrovisores del coche: muchos conductores no lo saben

Cuando llueve intensamente, la visibilidad al volante se convierte en un verdadero desafío. Los limpiaparabrisas hacen su trabajo manteniendo limpio el cristal delantero y, en algunos casos, el trasero. Pero ¿qué pasa con los espejos retrovisores laterales?

El truco está en los espejos calefactables

En muchos vehículos modernos, el botón del desempañador de la luneta trasera, identificable por un símbolo rectangular con líneas onduladas verticales, no solo activa las resistencias del cristal trasero, sino también las de los espejos exteriores calefactables.

Estas resistencias calientan ligeramente el cristal del espejo, lo que provoca que el agua de lluvia o el vaho se evapore más rápido y que las gotas no se acumulen, garantizando una visión mucho más clara durante la lluvia, la humedad o el frío intenso.

Retrovisor calefactable La Razón

Así, con solo pulsar el botón del desempañador trasero, el conductor puede mejorar notablemente su visibilidad lateral, algo fundamental para realizar maniobras seguras como adelantamientos o cambios de carril.

Alternativas si tu coche no tiene esta función

Si tu vehículo no cuenta con espejos calefactables, existen soluciones sencillas y económicas:

1. Productos hidrofóbicos: se aplican fácilmente sobre los espejos y crean una película protectora que repele el agua. Las gotas se deslizan sin quedarse pegadas, mejorando la visibilidad.

2. Viseras o láminas antilluvia: se colocan en la parte superior de los espejos y actúan como pequeñas "sombrillas", evitando que el agua caiga directamente sobre la superficie.

3. Fundas o protectores transparentes: pensados especialmente para zonas con mucha lluvia, ayudan a mantener los espejos limpios durante más tiempo.

No todos los coches lo incorporan de serie

Aunque esta tecnología es cada vez más común, no todos los vehículos la incluyen de fábrica.

En muchos modelos compactos o versiones básicas, los espejos calefactables se ofrecen como opción adicional, junto con elementos como los asientos calefactables o el volante térmico.

También útiles en invierno

El sistema de calefacción en los espejos no solo ayuda durante la lluvia.

En los meses fríos, es especialmente útil para derretir el hielo y la escarcha que se forma por las mañanas. Activar el desempañador trasero durante un par de minutos antes de conducir puede ahorrar tiempo y evitar tener que rascar los espejos manualmente.

Un detalle pequeño con gran impacto

Aunque pueda parecer una función de poca importancia, los espejos calefactables o los accesorios antilluvia pueden marcar la diferencia entre una conducción segura y una peligrosa durante una tormenta.