Brote de sarna en Cantabria: qué es y cómo saber si estoy contagiado en base a esta

La alarma es real en Cantabria tras la aprobación del protocolo sanitario. El Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo ha registrado un caso confirmado de escabiosis (sarna) en un trabajador y, además, tiene seis usuarios considerados sospechosos, según informa Ep. Los casos sospechosos son todos residentes de la planta 1 del edificio, donde ya han sido aislados como medida preventiva. "Desde el primer momento se activó el protocolo específico que tiene el ICASS para prevenir el contagio", afirmó la subdirectora de Dependencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Patricia Blanco.

Pese a ello, como se menciona anteriormente, ya hay un caso confirmado y seis sospechosos. Algunas de las medidas para evitar la propagación fueron bloquear la rotación de trabajadores entre plantas y también se reforzó la información y la formación al personal del centro. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) no está nada conforme y ha denunciado en nota de prensa la "alarmante situación" que están sufriendo los trabajadores del centro porque la respuesta del ICASS está siendo "claramente insuficiente". El brote está localizado, pero no todo el mundo conoce cómo funciona realmente esta enfermedad.

¿Qué es la sarna?

La sarna, también conocida como escabiosis, es una enfermedad de la piel causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Todo se da porque los ácaros desarrollan túneles en la piel donde ponen huevos, provocando picor intenso y erupciones cutáneas, según explica la Clínica Universidad de Navarra. Este ácaro es un parásito obligado que solo puede sobrevivir en el huésped durante 2 a 4 días.

Esta enfermedad se diagnostica mediante la observación de la pielen busca de signos característicos como surcos, ampollas o pequeñas burbujas, incluso teniendo que recurrir a raspar o al uso de microscopios. Una persona puede contraer la enfermedad debido al contacto directo con personas infectadas o mediante el contacto con objetos contaminados, como prendas de vestir y ropa de cama.

¿Cuáles son los síntomas?

El principal síntoma es el picor, que puede llegar a ser intenso y empeora durante la noche. Es importante no rascarse porque el rascado constante y vigoroso de la piel afectada puede provocar la formación de úlceras, costras y heridas. Estas pueden provocar infecciones por bacterias, lo que complica todavía más la enfermedad. No todas las personas presentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Estos son todos los síntomas, según la mencionada clínica:

Picor intenso en la piel.

en la piel. Erupciones cutáneas : pequeñas protuberancias rojas.

: pequeñas protuberancias rojas. Formación de surcos en la piel , especialmente entre los dedos, muñecas, codos, axilas y genitales.

, especialmente entre los dedos, muñecas, codos, axilas y genitales. Presencia de úlceras, costras y heridas debido al rascado constante.

Si estos síntomas empeoran progresivamente, es posible que se esté infectado de sarna o escabiosis. En ese caso, es importante aislarse y solicitar asistencia médica para confirmar los pasos a seguir.

Estos son los factores de riesgo

Aunque la infección es por contacto directo, ya sea con personas o materiales, no todo el mundo tiene la misma probabilidad de contagiarse. Algunas personas son más propensas a ello. Son las que cumplen siguientes factores:

Vivir o tener contacto cercano con personas o animales infectados.

Haber tenido un episodio previo de sarna , ya que la enfermedad puede reaparecer.

, ya que la enfermedad puede reaparecer. Vivir en áreas donde la sarna es común y las condiciones higiénicas son deficientes.

y las condiciones higiénicas son deficientes. Compartir habitaciones o espacios estrechos con una persona infectada, como en albergues o residencias.

¿Cómo se trata la sarna? Esto debes hacer?

Lo principal es abordar los síntomas y eliminar los ácaros, pero no es lo único importante. También es clave seguir una prevención muy estricta para evitar su propagación. Así se debe actuar cuando hay un contagio de sarna: