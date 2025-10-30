Un brote de sarna pone en alerta a una residencia de ancianos navarra

La residencia de mayores DomusVi, ubicada en el barrio de la Milagrosa de Pamplona, ha confirmado un brote de sarna que afecta a ocho residentes y tres empleados. El centro informó de que, tras detectar los primeros casos el pasado lunes 20 de octubre, se pusieron en marcha todos los protocolos de actuación "con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar de los residentes".

Durante los días posteriores a la detección, la dirección del centro adoptó medidas preventivas, entre ellas la restricción temporal de visitas. En el comunicado emitido, DomusVi señaló que mantiene una colaboración estrecha con las autoridades sanitarias para aplicar las actuaciones necesarias y asegurar la protección del conjunto de usuarios y personal.

El brote, que se produce en un centro con más de 150 residentes y un centenar de trabajadores, ha obligado a realizar un seguimiento médico de todas las personas potencialmente expuestas y a reforzar las medidas de higiene y desinfección en las instalaciones.

Aumento de casos de escabiosis en Navarra

La escabiosis, conocida comúnmente como sarna, es una infestación cutánea causada por un ácaro que provoca picor intenso y erupciones en la piel, y se transmite por contacto directo entre personas. Según datos de Salud Pública, en los últimos años se ha observado un incremento de los casos en Navarra: en 2023 se han registrado cinco brotes, dos de ellos en centros sociosanitarios, mientras que el año anterior se notificaron siete.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la enfermedad cuenta con tratamiento eficaz, aunque requiere medidas de prevención y aislamiento temporal para evitar nuevos contagios en entornos colectivos. El seguimiento en la residencia continúa bajo control sanitario.