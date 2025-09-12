Las brujas que maldijeron a Charlie Kirk dos días antes de su muerte rompen su silencio: "Nuestra magia es muy efectiva"

Dos días antes de que Charlie Kirk recibiera el disparo mortal en Utah Valley University, la publicación feminista Jezebel publicó un artículo satírico titulado “We Paid Some Etsy Witches to Curse Charlie Kirk” (Pagamos a unas brujas de Etsy para maldecir a Charlie Kirk) en el que se compraban varios hechizos a la tienda StrixSisters.

Una de sus integrantes, que firma como Priestess Lilin, ha roto su silencio tras la muerte del activista conservador y, aunque aclara que “no celebran la pérdida de vida”, defiende que “la magia que practicamos es efectiva y, alineada con la energía colectiva, puede manifestarse de formas imprevisibles”.

En declaraciones exclusivas a Metro, Priestess Lilin explica que ella camina “el sendero de la magia benéfica” mientras su socia Leamashtu se dedica a “magia maléfica” como maldiciones y pactos, servicios que acumulan 45 reseñas de cinco estrellas en Etsy. El encargo de Jezebel incluía un hechizo llamado “MAKE EVERYONE HATE HIM” (Haz que todos le odien), un “POWERFUL HEX SPELL” (Poderoso hechizo de maldición) y un video en el que se quemaba la fotografía de Kirk, gesto que, según la bruja, forma parte de un ritual simbólico para “provocar cambios profundos, ya sea a nivel psicológico o metafísico”.

Jezebel elimina el nombre de la autora y publica nota de condena

Tras el ataque del 10 de septiembre, la revista añadió un editorial en la parte superior del artículo donde “condena en los términos más enérgicos el tiroteo” y subraya que “no apoya, fomenta ni justifica la violencia política de ningún tipo”.

El nombre de la autora original ha sido retirado del texto, que conserva el subtítulo original: “Si el misógino de extrema derecha con mal corte de pelo quiere villanizar a mujeres independientes, Jezebel está más que feliz de ser la bruja de sus pesadillas”. Josh Jackson, presidente del grupo Paste Media, propietario de Jezebel, ha declarado a Variety que el contenido “era una exploración satírica de gente que vende maldiciones en Etsy” y que “el escritor dejó claro que no deseaba daño real para Kirk”.

La Policía de EE UU continúa buscando al autor del disparo y ha pedido a cualquier testigo que aporte información sin entrar a valorar si los hechizos publicados online guardan relación con el crimen. Mientras tanto, la tienda StrixSisters mantiene activa su oferta de hechizos y advierte que “cuando se trabaja en alineación con la energía colectiva, los resultados pueden desplegarse de maneras que la lógica no puede explicar”.