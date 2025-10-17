De una burbuja a una vida normal: la terapia que está salvando a niños sin sistema inmunitario

Eliana Nachem, una niña de once años de Virginia, en EE UU, acaba de empezar sexto de primaria con la ilusión de cualquier estudiante de su edad. Va al colegio, juega al baloncesto y sueña con ser artista. Su rutina parece corriente, pero durante sus primeros años de vida fue imposible: nació sin sistema inmunitario y tuvo que vivir completamente aislada del mundo.

A los tres meses le diagnosticaron una rara enfermedad genética conocida como inmunodeficiencia combinada grave por déficit de adenosina deaminasa (ADA-SCID). En casa, el aire pasaba por filtros las 24 horas, los juguetes se esterilizaban y no se admitían visitas ni animales. “Cualquier cosa con gérmenes era una amenaza”, cuenta su madre, Caroline. Ante esa situación, sus padres se enfrentaron a una difícil elección: un trasplante de médula ósea o una terapia génica experimental aún en desarrollo.

La llamada del doctor Donald Kohn, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), cambió el rumbo de la familia. El equipo del científico había logrado resultados prometedores con un paciente, y en septiembre de 2014 Eliana recibió sus propias células madre corregidas genéticamente. “Fue como verla volver a nacer”, recuerda su madre. Una década después, la terapia ha demostrado su eficacia y Eliana lleva una vida completamente normal.

Una terapia con una tasa de éxito del 95%

El caso de Eliana forma parte de un ensayo internacional liderado por UCLA, el University College London y el Great Ormond Street Hospital de Londres, que ha conseguido restaurar el sistema inmunitario en 59 de 62 niños tratados con ADA-SCID. Los resultados, publicados en The New England Journal of Medicine, confirman una tasa de éxito del 95% y ningún efecto adverso grave, lo que convierte este estudio en el más prometedor realizado hasta la fecha en este campo.

La terapia consiste en extraer las células madre de la sangre del paciente y modificar su ADN con un lentivirus que introduce una copia sana del gen ADA. Una vez reinyectadas, estas células generan nuevas defensas inmunitarias capaces de proteger frente a infecciones. El proceso de reconstitución completa del sistema inmune tarda entre seis y doce meses, pero los efectos se mantienen estables a largo plazo.

Uno de los avances clave del estudio es la eficacia demostrada con células madre congeladas, un paso que podría facilitar el acceso a esta técnica en cualquier parte del mundo. Los investigadores trabajan ahora para obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA) en un plazo de dos a tres años. “Estos resultados son exactamente lo que esperábamos al desarrollar el tratamiento”, afirma Donald Kohn.

Los tratamientos existentes: trasplantes de médula ósea o inyecciones semanales de enzimas, presentan riesgos y limitaciones a largo plazo, especialmente cuando no se dispone de donantes compatibles. Por eso, el éxito de esta terapia génica representa un cambio de paradigma para los niños nacidos con esta enfermedad.

“Ahora solo queremos verla crecer”, dice Caroline, madre de Eliana, mientras la pequeña disfruta de una infancia por fin normal. Para su familia, la ciencia no solo salvó una vida: le devolvió la posibilidad de vivirla plenamente.