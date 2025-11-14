Una de cada seis mujeres sufre diabetes durante el embarazo

Una de cada seis mujeres en el mundo sufre diabetes durante el embarazo, una condición que puede poner en riesgo a la madre y al niño de no tratarse adecuadamente, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado este viernes, con motivo del día mundial contra esta enfermedad.

La agencia sanitaria de la ONU ha publicado un informe con recomendaciones a seguir para tratar la diabetes durante el embarazo, que cada año sufren 21 millones de mujeres.

Este condición puede incrementar el riesgo de sufrir patologías mortales como la preeclampsia (hipertensión arterial), lesiones durante el parto o muerte fetal intrauterina.

Además, la diabetes durante el embarazo puede elevar el riesgo de que tanto el niño como la madre padezcan diabetes tipo 2 y otras enfermedades cardiometabólicas de por vida.

El problema es mayor en países de ingresos medios y bajos, advirtió la organización en el comunicado, donde la diabetes ha aumentado en las últimas décadas, pero el acceso a un tratamiento especializado es limitado, "a pesar de que la necesidad es más acuciante".

Entre las 27 pautas que ha lanzado la OMS para tratar esta enfermedad destaca la atención a la actividad física, la dieta y los niveles de azúcar en sangre, "que deberán revisarse regularmente en la clínica y en casa".

La OMS también recomendó el tratamiento farmacológico cuando sea necesario de las diabetes preexistentes de tipo 1 y 2, así como de la diabetes gestacional.

La diabetes, que sufren 800 millones de personas en el mundo, es una de las principales causas de enfermedades cardíacas, fallo renal, ceguera y amputación de las extremidades inferiores.