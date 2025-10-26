Cae una red de trata sexual que operaba en España y Portugal: 8 mujeres liberadas

Una operación conjunta de la Guardia Civil, los Mossos d`Esquadra y la Policía Judiciária portuguesa ha permitido desarticular una red internacional, que estaba dirigida desde el país luso y que se dedicaba a captar mujeres en Sudamérica para explotarlas sexualmente en España. Ocho de ellas han podido ser liberadas.

Además, han sido detenidas tres personas, entre ellas los líderes de la organización, que dirigían el negocio desde la región portuguesa de Faro, según informan las fuerzas de seguridad españolas que han participado en la misma.

Bautizada como 'Aurelia-Belona', la operación se desarrolló el pasado 7 de octubre con registros simultáneos en Lleida, Tudela (Navarra), Irún (Guipúzcoa) y Faro, en los que, además de liberar a las víctimas, se incautaron 3.800 euros en efectivo, documentación, dispositivos electrónicos, marihuana y munición.

En Portugal, los detenidos también están acusados de tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

Las investigaciones comenzaron ya en 2024, cuando se detectó a una red criminal que no solo captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad en Sudamérica, sino que en algunos casos lo hacía a través de estructuras paramilitares.

Una de las víctimas fue trasladada por varios países asiáticos antes de llegar a España, donde siguió siendo explotada en distintas provincias.

Los agentes lograron identificar a los cabecillas: una pareja de nacionalidad española y colombiana afincada en Portugal, desde donde coordinaban los traslados y el control de las mujeres. La tercera persona detenida actuaba desde Lleida y era la encargada de controlar a las víctimas ya en territorio español.

Las ocho mujeres rescatadas ¿de distintas nacionalidades sudamericanas¿ han recibido atención especializada y están bajo protección conforme a los protocolos de lucha contra la trata de seres humanos.

El Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ya ha decretado prisión provisional para los tres arrestados.