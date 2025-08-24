Una camarera en Torre Pacheco denuncia la pintada en una mesa del bar: “A ver si lo ve el artista”

Torre Pacheco pasó a ser conocido por toda España durante el pasado mes de julio tras los altercados desatados por la agresión a Domingo. Semanas después siguen las investigaciones por parte de la Guardia Civil, concretamente para comprobar si Vox promovió "cacerías" de marroquíes en Torre Pacheco, y la polémica no se ha apagado. Las declaraciones llegan desde todas partes, como la actriz Mina El Hammani, que se manifestó sobre lo ocurrido: "La ola xenófoba da miedo; un día les encanta tu película, y al otro te llaman 'puta mora'".

El consuelo es que el pueblo ha podido recuperar una cierta normalidad, sin altercados reseñables. Los vecinos pueden disfrutar del verano sin estar en el foco mediático por completo. Una de las cosas que más gusta es ir a desayunar tranquilamente a una terraza y tomar un café, olvidando la rutina del resto del año y el estrés que ello conlleva. Sin embargo, algunos siguen aprovechando para cometer actos como mínimo reprochables.

La denuncia de una camarera

El caso fue sacado a la luz por la cuenta de Jesús Soriano, llamado 'Soy Camarero' en sus redes sociales. Recibió un mensaje de una camarera de la localidad de Torre Pacheco. El mensaje estaba acompañado con una representativa fotografía de la mesa, que vale más que cualquier texto. Así lo anunció: "Hola, soy camarera en un bar de Torre Pacheco, Murcia, y mira que detalle nos han dejado en la mesa de la terraza".

El desagradable detalla del que habla y que muestra la foto es el dibujo de un órgano reproductor masculino que ocupa la mitad de la mesa e incluso tiene detalles. La camarera pedía lo siguiente en su publicación: "Por si puedes compartirlo para ver si lo ve el artista. Gracias". El autor de la publicación también tiró de ironía: "Que gracioso el artista...". Una acción que hace que los trabajadores tengan que realizar un trabajo extra para limpiar algo que nada tiene que ver con el servicio.

Revuelo en las redes sociales

Las respuestas al mensaje no se hicieron esperar. Una profesora no se vio nada sorprendida por dicha pintada: "¿Han estado mis alumnos de vacaciones allí?". Estos dibujos son bastante habituales entre los adolescentes. Otros fueron más contundentes: "Ponlo a fregar con un cepillo de dientes y un jabón lavavajillas de marca blanca de esos que ni con medio bote hacen espuma". Algunos volvieron a aludir al conflicto del pasado mes: "De Torre Pacheco... No hay más preguntas, señoría". Este último mensaje recibió varias respuestas pidiendo no realizar prejuicios sin conocer el pueblo.

Más allá de lo desagradable de lo visual y la exposición pública, una pintada así puede salir cara. El establecimiento puede cobrarte los daños o exigir que pagues la reparación o sustitución de la mesa. También podría denunciarlo como falta o delito de daños, lo que implicaría sanciones económicas mayores.