Si cambias tus sábanas cada semana, estás cometiendo un gran error: cada cuánto tiempo reemplazarlas

Dormir bien no solo depende de un buen colchón o una almohada cómoda. La higiene de las sábanas juega un papel fundamental en el descanso y en la salud. Sin embargo, la creencia de que basta con cambiarlas una vez a la semana o cada dos semanas podría no ser suficiente para muchas personas, según advierten especialistas en higiene del hogar.

La frecuencia correcta depende de varios factores

Expertos de marcas como Dormitoryrum, Coppel y Dormilón coinciden: no hay una regla única, sino que la frecuencia para cambiar las sábanas varía en función del clima, los hábitos y las condiciones personales.

En zonas cálidas o húmedas, donde el sudor y la humedad se acumulan con rapidez, lo ideal es renovarlas cada 3 o 4 días para mantener un ambiente fresco y libre de bacterias. En cambio, durante el invierno o en climas fríos, el intervalo puede extenderse hasta dos semanas.

Otros factores aceleran la necesidad de lavado:

Mascotas en la cama: cambio cada cinco días.

cambio Personas alérgicas: lavados más frecuentes para reducir ácaros y polvo.

lavados para reducir ácaros y polvo. Camas compartidas o de uso diurno: cambios más regulares.

cambios más regulares. Camas de invitados o de uso ocasional: un cambio mensual es suficiente si se controlan temperatura y humedad.

Cómo lavar y conservar las sábanas

El lavado debe hacerse con cuidado para prolongar la vida útil del tejido. Los especialistas recomiendan separar por color y material, usar un ciclo delicado y ajustar la temperatura del agua según el tipo de tela: