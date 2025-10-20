Cambio de hora inminente: ¿A qué hora amanecerá después de cambiar los relojes?

A medida que octubre transcurre el sol cada vez se va a dormir antes. Cada día que pasa amanece unos minutos más tarde y se esconde un poco antes, marcando ligeramente así la transición al horario de invierno. En la madrugada del domingo 26 de octubre a los relojes retrocederán una hora. Las 3:00 se convertirán en las 2:00 en horario peninsular, marcando el comienzo de esa temporada de tardes fugaces que se extenderá todo el invierno.

Cuándo amanece y anochece en España

La salida y puesta del sol están condicionadas por la latitud y la longitud de cada localidad. Esto se debe a que España comparte hora con países situados mucho más al este, como Alemania o Polonia, pese a encontrarse geográficamente más cerca del meridiano de Greenwich. Este desfase hace que el sol salga y se ponga más tarde de lo que le corresponde por posición geográfica.

Comunidades como Galicia (donde más tarde atardece en España) pueden retrasarse más de una hora respecto a Berlín en la misma fecha, mientras que en Baleares ocurre todo lo contrario, la luz llega antes y se marcha antes.

En el centro peninsular el sol saldrá entre las 7:40 y las 7:45, y se pondrá entre las 18:20 y las 18:10. Sin embargo, los primeros días en otras partes de la península la diferencia será más notable ya que habrá variaciones horarias entre distintas zonas

Barcelona : Amanecerá entre las 7:16-7:22h y se pondrá entre las 17:54-17:58h

: Amanecerá entre las 7:16-7:22h y se pondrá entre las 17:54-17:58h Mallorca : La salida del sol será a partir de las 7:13h y anochecerá a las 19:51h

: La salida del sol será a partir de las 7:13h y anochecerá a las 19:51h Valencia: El sol saldrá entre las 7:23 y las 7:29, y se pondrá entre las 18:07 y las 18:01h

El sol saldrá entre las 7:23 y las 7:29, y se pondrá entre las 18:07 y las 18:01h Bilbao: Amanecerá entre las 7:39 y las 7:46, y se pondrá entre las 18:11 y las 18:04h

Amanecerá entre las 7:39 y las 7:46, y se pondrá entre las 18:11 y las 18:04h Zaragoza: Amanecerá desde las 7:31 y se empezará a hacer de noche a partir de las 18:02h

Amanecerá desde las 7:31 y se empezará a hacer de noche a partir de las 18:02h Sevilla: El sol saldrá entre las 7:43 -7:48h y se pondrá entre las 18:33 y las 18:27h

El sol saldrá entre las 7:43 -7:48h y se pondrá entre las 18:33 y las 18:27h A Coruña: El sol saldrá a las 8:04h y se empezará a hacer de noche a partir de las 18:29h

El día más corto del año

El solsticio de invierno es el día con menos luz solar del año. Eso significa que el 21 de diciembre de 2025 será el día con menos horas de luz solar en España. El sol alcanzará su punto más bajo en el horizonte a las 10:03 horas UTC.

En Madrid y en el resto del centro peninsular amanecerá a las 8:34 y anochecerá a las 17:52, dejando tan solo nueve horas y diecisiete minutos de luz. La diferencia es de casi nueve horas menos que durante el solsticio de verano, el 21 de junio.

A partir de este punto, los días volverán poco a poco a ganar iluminación. El invierno astronómico se prolongará hasta el 20 de marzo de 2026, cuando el equinoccio de primavera restablezca el equilibrio entre el día y la noche.

Por qué sucede este fenómeno

Aunque nosotros lo percibamos como un cambio en el tiempo este cambio no tiene nada que ver con los relojes, sino con la inclinación del plano y el movimiento terrestre.

En invierno, el hemisferio norte se orienta en sentido opuesto al sol, lo que reduce la intensidad y la duración de la luz solar. Tras el solsticio de diciembre, el ciclo se invierte y a medida que nuestro hemisferio se va acercando vamos recuperando horas de luz perdida ya que cada vez los rayos del astro entran de forma más directa.

Aunque nuestros relojes marquen la hora, el verdadero ritmo lo dicta el sol. Así, en un equilibrio natural milenario España da comienzo un año más a el periodo más oscuro del año.