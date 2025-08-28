Cambios en la vacunación: gripe y covid ya no tendrán las mismas recomendaciones

La Comisión de Salud Pública, que integran el Ministerio de Sanidad y las comunidades, ha decidido emitir por separado las recomendaciones para la vacunación contra la gripe y la covid-19. A partir de la campaña 2025 ya no se emitirá un único documento conjunto como se venía haciendo desde 2021, sino dos estrategias diferenciadas. La decisión responde a la baja circulación del SarS-Cov-2 y al diferente impacto de ambos virus en la población.

Aunque la próxima campaña de vacunación arrancará de forma conjunta, la última semana de septiembre y durante octubre, las indicaciones serán diferentes y solo coincidirán en algunos grupos de población. Las personas que pertenezcan a ambos grupos diana podrán recibir las dos vacunas al mismo tiempo. Además, la vacuna de la covid podrá administrarse en cualquier época del año tras una valoración individualizada.

Covid-19: circulación baja y sin ondas epidémicas

Durante la temporada 24/25, la covid-19 ha circulado "a niveles bajos", sin que haya producido ninguna onda epidémica. A diferencia del virus de la gripe, que es un virus estacional, el SarS-Cov-2 "ha demostrado capacidad de propagarse durante todo el año" debido a la aparición de nuevas variantes.

En atención primaria, la incidencia apenas ha sido de 64 casos por cada 100.000 habitantes (con los menores de 1 año y mayores de 70 con las mayores tasas). En hospitales, la tasa ha sido de 1,7 ingresos por cada 100.000 habitantes en los hospitales, que se incrementó significativamente en personas de más de 70. Son tasas muy inferiores a las registradas en el mismo periodo de 2024, cuando alcanzaron 179,8 y 5, respectivamente.

Gripe: más casos que el año anterior, pero con menor gravedad

La gripe también ha circulado con menor intensidad este invierno, aunque tuvo un periodo epidémico más amplio que el anterior , lo que provocó un aumento de casos. El pico en atención primaria fue de 141,3 casos por 100.000 habitantes, afectando sobre todo a los menores de 15 años. En hospitales, la tasa de hospitalización fue 7,9 por cada 100.000 habitantes, siendo los mayores de 60 los que más ingresaron y fallecieron.

Por primera, las autoridades sanitarias han decidido diferenciar los grupos diana de vacunación de gripe y covid-19, al considerar que los riesgos de complicaciones no son los mismos en ambos casos. Muchos coincidirán, en cuyo caso, como siempre, podrán ponerse ambas vacunas a la vez.

Estas son las nuevas recomendaciones:

Gripe

Personas con mayor riesgo de complicaciones:

1. Mayores de 60 años.

2. Niños de entre 6 y 59 meses.

3. Personas a partir de 5 años y hasta 59 con condiciones de riesgo como ser internas en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas o tener enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, inmunosupresión, cáncer, celiaquía, con implante cloquear o fumadores, entre otras muchas.

4. Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio.

5. Personas de 5 a 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.

Personal esencial:

1. Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados.

2. Trabajadores de servicios públicos esenciales, con especial énfasis en las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicios de protección civil.

Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas de riesgo:

1. Personas que proporcionen cuidados domiciliarios y convivientes.

2. Personal y estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, centros de menores, tanto de atención primaria como hospitalaria, así como personal de oficinas de farmacia.

Otros grupos:

1. Personal de guarderías y centros de educación infantil.

2. Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre.

Covid-19

Personas con mayor riesgo de complicaciones

1. Mayores de 70 años.

2. Personas con inmunosupresión.

3. Personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas.

4. Personas a partir de 12 años de edad con inmunosupresión grave o pertenecientes a grupos de riesgo, como diabetes, obesidad, enfermedades crónicas cardiovasculares, enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y 5; hemoglobinopatías y anemias o hemofilia; receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples; enfermedad hepática crónica; enfermedades neuromusculares graves o trastornos que conllevan disfunción cognitiva.

5. Embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Dada la limitación de las vacunas actualizadas disponibles en el control de la transmisión, el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados y los convivientes o cuidadores de personas de riesgo podrán tener acceso a la vacunación como medida de protección personal.