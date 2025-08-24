El campo en crisis: un agricultor transforma su huerta en un laberinto turístico porque vender maíz ya no da para comer

Ante el estancamiento del precio del cereal y la creciente dificultad para mantener una explotación agrícola rentable, Marc Pujol, agricultor de Serra de Daró (Girona), ha decidido reinventar su modelo de negocio. Su respuesta: convertir su campo de maíz en un laberinto turístico que ya genera el 50% de los ingresos familiares.

La iniciativa, que comenzó hace cuatro años, ha transformado más de tres hectáreas de cultivo en una experiencia de ocio rural que atrae a cientos de visitantes cada verano. El recorrido, diseñado por Pujol y su padre, se renueva anualmente y se complementa con juegos de pistas y actividades para toda la familia.

“La gente está más dispuesta a pagar por experiencias que por comida”, reconoce Pujol, quien lamenta que el maíz cultivado en la misma superficie apenas aporte beneficios. Su laberinto, en cambio, se ha convertido en una fuente estable de ingresos y en un ejemplo de agroturismo sostenible.

El proyecto no solo ha permitido a la familia sortear la crisis del cereal, sino que también ha evitado problemas como el robo de cosechas, una práctica creciente en la región según el sindicato Unió de Pagesos.