Carnet de conducir digital: esto es lo que dice la DGT sobre su validez

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a pronunciarse sobre una cuestión que sigue generando confusión entre muchos conductores, la validez del carnet de conducir digital.

Una simple respuesta en redes sociales ha servido para despejar las dudas y recordad qué valor tiene exactamente este documento dentro de España.

Todo comenzó cuando una usuaria escribió en la red social X (antes Twitter) para quejarse de que aún no había recibido su carnet en formato físico y su autorización provisional estaba a punto de caducar. La cuenta oficial de la DGT no tardó en contestar.

"¿Has probado a bajarte la app miDGT? Respondía la entidad.

¿Qué hay en la app miDGT?

La aplicación ofrece una amplia variedad de funciones. Entre las más útiles se encuentran

Consultar el saldo de puntos del carnet en tiempo real

Recibir avisos y notificaciones de la DGT, como sanciones o renovaciones pendientes

Pagar multas directamente desde la aplicación

Compartir documentos mediante códigos QR temporales, por ejemplo, en controles o compraventas de vehículos

También muestra información sobre la ITV, el seguro del coche y las fechas de caducidad de los permisos, además permite consultar los vehículos registrados a nombre del usuario y su historial administrativo.

El carnet digital en España ¿es válido?

Con esta respuesta el organismo vuelve a poner sobre la mesa algo que muchos conductores desconocen. Desde hace varios años es posible identificarse ante las autoridades y circular legalmente mostrando el carnet digital, sin necesidad de llevar encima la tarjeta tradicional.

"En territorio nacional, el permiso de conducción digital tiene la misma validez que el permiso físico" afirmaba la DGT.

La equivalencia entre el carnet físico y el digital no depende de una decisión puntual, sino que está respaldada por la normativa española. El Boletín Oficial del Estado (BOE) lo recoge en la Orden INT/76/2020, del 29 de enero, que regula la aplicación miDGT y reconoce oficialmente los documentos digitales emitidos por la Dirección General de Tráfico.

Esto significa que el permiso mostrado desde la app tiene plena validez ante cualquier autoridad en España, siempre que el agente pueda verificar su autenticidad a través de los sistemas de la DGT. El carnet digital incorpora un código QR dinámico que permite comprobar en tiempo real que los datos son correctos y que el conductor está autorizado.

¿Y fuera de España sigue siendo válido?

En caso de que se viaje al extranjero, no valdría el digital, es obligatorio llevar el carnet físico ya que los demás países aún no reconocen el formato digital español.

Todos los documentos del vehículo en el móvil

La aplicación miDGT permite acceder al carnet de conducir digital y a la ficha técnica electrónica del vehículo, sin necesidad de llevar los papeles encima

Además de reducir el riesgo de pérdida o robo, esta herramienta forma parte del proceso de digitalización y facilita las gestiones relacionadas con Tráfico.