Los carniceros lo tienen claro: freír carne con aceite es un error

Varios carniceros han lanzado un consejo contundente a todos los que acostumbran a preparar carne a la sartén usando aceite vegetal. En su opinión, este método arruina el auténtico sabor de la carne.

"Muchos cocinan con aceite de oliva o de girasol, pero lo que no saben es que están cometiendo un error", advierte el perfil especializado en carnes @lamadurada a través de TikTok. "El aceite proviene de una grasa vegetal, mientras que la carne contiene grasa animal. Al mezclarlos, los sabores no se complementan, se neutralizan".

Desde esta carnicería explican que el truco está en aprovechar la propia grasa de la ternera. “Si tienes una buena pieza de carne, basta con cortar un trozo pequeño de su grasa, calentar la plancha y dejar que se derrita. Con ese jugo natural, cocinas la carne, y el resultado es infinitamente mejor", recomiendan.

Según ellos, este procedimiento no solo evita alterar el sabor original, sino que lo potencia. "Cocinar la carne en su propia grasa resalta sus matices. Así es como se debe hacer, sin aceites ni inventos", insisten.

Una visión compartida por otros profesionales del sector, como @el_as_carnicero. “¿Usas aceite para hacer un entrecot? Mal hecho. Parece cosa de novatos”, critica con humor. “Si el corte ya tiene grasa, no hace falta añadir nada más. Ni aceites ni cosas raras. Lo suyo es cocinarla con su propia grasa, como debe ser”.

Así que ya sabes: si quieres sacarle todo el sabor a tu filete, olvídate del aceite y escucha a los expertos.