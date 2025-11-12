El caso que estremece Alemania: un español seda y viola a su mujer durante años y lo sube a internet

Un hombre español de 61 años está siendo juzgado en Alemania acusado de sedar, abusar sexualmente y grabar de manera sistemática a su esposa durante varios años, además de difundir las imágenes en Internet.

La Audiencia Provincial de Aquisgrán le imputa seis casos de violación, tres de agresión sexual, uno de lesiones graves y treinta delitos por violar la intimidad mediante la grabación de videos, según informó Katharina Effert, portavoz del tribunal, donde el martes comenzó el juicio.

La acusación sostiene que los abusos ocurrieron entre 2009 y la primavera de 2024 en el domicilio conyugal, y que el acusado compartió los videos con otros usuarios en grupos de chat y plataformas online. Para proteger la privacidad de la víctima, el juicio se celebra a puerta cerrada. La Audiencia ha programado inicialmente seis sesiones adicionales para diciembre.

Según el diario 'Bild', el hombre, que permanece en prisión preventiva desde su detención en febrero, confesó a puerta cerrada la mayoría de los hechos que se le imputan. El acusado trabajaba como conserje y durante los últimos siete años estuvo empleado en una escuela de la localidad de Alsdorf.

El caso de esta mujer, guarda un sorprendente parecido con el de Gisele Pelicot (72). Durante casi diez años, la francesa fue drogada por su marido y abusada por al menos 51 hombres.