Cataluña detecta un caso de gripe aviar "de una cepa muy peligrosa" en el Delta del Ebro

La Generalitat de Cataluña ha notificado un caso de gripe aviar de tipo H5N1 en un cernícalo (Falco tinnunculs) detectado en el Canal Vell de Deltebre (Tarragona), en el Delta del Ebro.

Mientras el grupo ecologista Gepec-EdC asegura que "se trata de una cepa muy peligrosa que se puede transmitir a los humanos causando cuadros graves que pueden acabar con la muerte".

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad señala que los contagios a personas son "muy excepcionales" y se dan en casos en los que ha habido "un contacto muy estrecho con animales enfermos", en corrales y granjas, sobre todo.

Ante esta situación, el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha suspendido los trabajos de anillamiento científico de pájaros y la captura de pollas de agua en el Delta del Ebro.

Por su parte, el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha prohibido el uso de aves vivas como reclamos de caza.

No obstante, Gepec-EdC critica que la Generalitat "no ha prohibido la caza en la zona de influencia donde se ha localizado el cernícalo infectado y permite que se siga cazando, manipulando y consumiendo pájaros salvajes sin ningún tipo de limitación".

"El peligro de infección y de propagación de la enfermedad aumenta en los lugares donde se producen grandes concentraciones de aves, como es el caso del Delta del Ebro, por lo que es necesario tomar más medidas de control y prevención", señala el grupo ecologista.