En Cataluña ya se frotan las manos con esta nueva crema del Mercadona por menos de 5€

Un perfume sofisticado, con notas orientales y amaderadas que envuelven las manos en una fragancia que perdura durante horas. Esta es la carta de presentación de Oriental Woods, la última incorporación de Mercadona a su conocida línea de cosmética Deliplus. La cadena de supermercados valenciana vuelve a apostar por un producto que busca diferenciarse no solo por su función, sino por la experiencia sensorial que ofrece, proponiendo un toque de distinción en un gesto tan cotidiano como el cuidado de la piel.

Sin embargo, el atractivo de esta nueva crema de manos no reside únicamente en su cuidado aroma. Su formulación ha sido pensada para el ritmo de vida actual, con una textura que huye de las fórmulas densas o pegajosas. Por el contrario, destaca por su composición ligera y fluida, una característica que garantiza una rápida absorción sin dejar esa incómoda sensación grasa. Esto permite continuar con las actividades diarias de forma inmediata, un detalle práctico que los consumidores valoran cada vez más.

Por supuesto, más allá del perfume y la textura, el producto cumple con su cometido principal de manera eficaz. La crema está diseñada para proporcionar una hidratación profunda e inmediata, combatiendo la sequedad desde la primera aplicación. Su efecto reparador se percibe al instante, devolviendo la elasticidad y aportando una notable sensación de suavidad a la piel de las manos, una de las zonas más expuestas a las agresiones externas.

Un producto de alta gama a precio de supermercado

De hecho, el verdadero golpe de efecto de este lanzamiento se encuentra en su posicionamiento en el mercado. Mercadona ha conseguido empaquetar todas estas cualidades —un aroma duradero, una textura de rápida absorción y una hidratación eficaz— en un producto con un precio de tan solo 3 euros. Esta estrategia comercial refrenda la filosofía de la compañía de democratizar el cuidado personal, poniendo al alcance de todos los bolsillos artículos que compiten en calidad con otros de gamas superiores.

En definitiva, con esta cuidada combinación de factores, la cadena refuerza su exitosa apuesta por ofrecer productos de cosmética con valor añadido. Mercadona demuestra, una vez más, su capacidad para leer las demandas de un público exigente que ya no solo busca un precio ajustado, sino también una calidad y una experiencia de uso que estén a la altura de sus expectativas.