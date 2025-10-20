El CGPJ inaugura una red de especialistas en igualdad para asesorar a órganos judiciales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha este lunes la Red de Especialistas en Igualdad (REI), integrada por 30 jueces y magistrados que ofrecerán a todos los órganos judiciales apoyo técnico e información en cuestiones relacionadas con la aplicación del principio de igualdad.

Estos especialistas, seleccionados a partir de un proceso público entre miembros de la carrera judicial, velarán por el acceso a la justicia y enjuiciamiento con perspectiva de género, así como por la igualdad de oportunidades y conciliación laboral.

La REI, inspirada en modelos ya consolidados en el CGPJ como la REDUE (Red de Especialista en Derecho de la Unión Europea) y la REJUE (Red Judicial Española), ha sido inaugurada hoy por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien ha recordado los importantes pasos dados en los últimos años en materia de igualdad.

Perelló ha animado a "seguir avanzando" en esa dirección y ha pedido a los miembros de la carrera judicial tener siempre presente en su labor diaria el principio de igualdad y la necesidad de juzgar con perspectiva de género.

Esta nueva Red de Especialistas en Igualdad se estructura en grupos de trabajo que coinciden con los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social) y con áreas temáticas que abordan problemáticas sociales específicas, como la trata de seres humanos, el antigitanismo, el colectivo LGTBIQ+, las personas migrantes y el edadismo en la sociedad.

Entre sus funciones destaca la elaboración de estudios, guías y protocolos que favorezcan la igualdad efectiva dentro y fuera del ámbito judicial.

Concretamente, está prevista la elaboración, entre otras, de una Guía de Perspectiva de Género en la que participarán ocho magistradas, dos por cada orden jurisdiccional, con el fin de integrar la perspectiva de género en la práctica judicial.

También se trabajará en el análisis de derechos, licencias y medidas de conciliación en la carrera judicial; en la actualización normativa y jurisprudencial en materia de igualdad de trato, no discriminación y aplicación de la perspectiva de género; en la propuesta y participación en actividades formativas dirigidas a la Carrera Judicial; y en el impulso del lenguaje inclusivo.