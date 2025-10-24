Rodrigo Díaz se embarcó en un experimento inusual, ceder su rutina diaria a una inteligencia artificial durante siete días. Desde el desayuno hasta la interacción con amigos o el gimnasio, todo quedó bajo las “órdenes” de ChatGPT. El reto, retransmitido en el programa Espejo Público, apuntó a explorar hasta qué punto una IA puede tomar las riendas de decisiones personales.

Qué implicó el reto de obediencia a ChatGPT

En el espacio matinal, se anunció que Rodrigo aceptaba someterse a instrucciones dictadas por ChatGPT. Durante esa semana, la IA le propuso desde ajustes en su dieta, cambios en su planificación diaria hasta recomendaciones sobre con quién reunirse o cuándo moverse.

El experimento buscaba evidenciar cómo una herramienta tecnológica puede intervenir en los hábitos personales, y cómo una persona reacciona al ceder su autonomía a un algoritmo.

Las dinámicas cotidianas del experimento

La IA monitorizó sus hábitos, tanto los buenos como los malos. Rodrigo comentó que llegó a sentir que la máquina le “conocía” incluso mejor que él mismo, porque podía recordarle periodos sin deporte o modificaciones en su comportamiento frecuente.

Por ejemplo, la programación de actividades incluyó instrucciones para moverse, cambiar el desayuno, o reaccionar ante situaciones sociales específicas.

Reflexiones del participante

Al final de la semana, Rodrigo admitió que la experiencia le había ayudado a ver que su autonomía se veía comprometida cuando cedía decisiones vitales a la IA. Aunque reconoció que era un experimento, también manifestó que echaba de menos decidir libremente qué desayunar o a qué hora relacionarse.

Relevancia mediática y tecnológica del experimento

El formato del programa convierte el reto en un caso de estudio sobre convivencia entre humanos e inteligencias artificiales. En un momento donde herramientas como ChatGPT están cada vez más presentes en lo personal y lo profesional, este tipo de iniciativas visibiliza sus implicaciones inmediatas.

Además, esta iniciativa se inserta en un debate más amplio sobre qué parte de la toma de decisiones cotidianas debería permanecer en manos humanas y cuál podría delegarse en IA, bajo qué condiciones y con qué límites.

Implicaciones éticas y sociales

Cuando una IA asume funciones antes delegadas al individuo (por ejemplo, decidir cuándo ir al gimnasio, qué desayunar), la libertad de elección personal se reduce. El caso de Rodrigo demuestra que aunque voluntario, el reto supuso entregar un grado de control a la máquina.

Datos, supervisión y privacidad

Para que una IA como ChatGPT “sepa” qué hábitos seguir o cambiar, se requiere información sobre la persona: horarios, excusas, rutinas. Esto plantea preguntas sobre cuántos datos se comparten, quién los gestiona y cómo se utiliza ese conocimiento. En un entorno mediático donde la monitorización y la automatización crecen, los riesgos de perder intimidad o quedar sometidos a algoritmos aumentan.

Herramienta versus director

La prueba de someter una semana de la rutina de Rodrigo Díaz a las órdenes de ChatGPT deja claro que las inteligencias artificiales ya están en capacidad de intervenir en decisiones personales y cotidianas. Más allá del espectáculo televisivo, este experimento advierte que la frontera entre “ayuda” y “control” tecnológica está más difusa de lo que parece. En el futuro, la clave será definir cómo regular ese poder de la IA para que amplíe nuestras capacidades sin suplantar nuestra voluntad.