Un científico expone en el Congreso que el hombre no modifica el clima: es "muy antropocéntrico" pensarlo

El hombre no puede cambiar el clima, "es muy antropocéntrico pensar que tenemos esa capacidad" pero no es cierto, ha asegurado este jueves en el Congreso el geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, director científico del grupo español de materias primas estratégicas y críticas (GEMPE/c).

Durante su intervención, ha criticado lo que considera un "catastrofismo climático sin fundamento" y ha defendido que el calentamiento global actual forma parte de la evolución natural del clima terrestre.

Sáenz de Santamaría, miembro del Instituto de Ingeniería de España, ha explicado que "en el clima influyen 500 o 600 variables, de las cuales no conocemos 400", ni tampoco las interrelaciones entre ellas.

Además, ha afirmado que no es cierto que para el año 2100 la temperatura aumentará 7 grados en el planeta: "Como mucho habrá 0,7 más que ahora, porque el calentamiento global que estamos midiendo es de 0,1 grados por década y seguirá así los próximos 200 años".

El geólogo ha negado ser “negacionista”, como le han acusado algunos grupos parlamentarios, y ha aclarado: "No he dicho que no exista un calentamiento global, yo de lo que soy negacionista es del catastrofismo climático".

A su juicio, en el planeta hay un calentamiento global similar al del resto de la historia geológica, que seguirá evolucionando de acuerdo a sus criterios evolutivos, entre otros por la presencia del CO2 en el mar que es la principal fuente de este gas en la atmósfera.

Durante la comparecencia, el portavoz de EH Bildu, Mikel Otero, ha abandonado la sala sin formular preguntas, en protesta por el contenido de la intervención. La comisión forma parte de una ronda de expertos que busca avanzar hacia un posible pacto de Estado sobre la crisis climática.