El 'clon' de Mercadona que triunfa en TikTok: sabe como una chocolatina famosa pero cuesta menos de 2 euros

Mercadona, el gigante valenciano de la distribución que con frecuencia marca la pauta en la cesta de la compra de los hogares españoles, ha vuelto a generar revuelo con un nuevo lanzamiento de su exitosa marca blanca Hacendado. Se trata de unas pequeñas chocolatinas rellenas de crema de cacahuete que, tanto por su llamativo aspecto como por su inconfundible sabor, evocan de manera inmediata a las célebres Reese’s, ese clásico dulce estadounidense que ha sabido conquistar millones de paladares en todo el mundo. Este producto, que ya se ha convertido en la comidilla de los pasillos y en el foco de atención de las redes sociales, promete ser el próximo gran éxito en sus lineales.

De hecho, uno de los atractivos más poderosos de estas nuevas chocolatinas reside precisamente en su ajustado precio, una seña de identidad de la política comercial de la cadena. Por apenas 1,95 euros los consumidores pueden hacerse con una bolsa de estas irresistibles tentaciones.

La excelente relación calidad-precio se ha erigido rápidamente en uno de sus atributos más elogiados, un factor que consolida la reputación de la marca Hacendado y que los clientes valoran enormemente a la hora de decidir sus compras semanales, buscando opciones sabrosas y económicas. Esta estrategia de precios accesibles es habitual en la cadena, que ya ha triunfado con otro postre delicioso por menos de dos euros y otras opciones que combinan calidad y ahorro.

Un dulce que sabe a éxito y a exclusividad

El eco de su lanzamiento ha resonado con especial intensidad en el universo digital, donde la noticia ha corrido como la pólvora. Estas pequeñas delicias han cosechado un auténtico aluvión de comentarios positivos en diversas plataformas, especialmente en TikTok, una de las redes sociales más influyentes entre el público joven. Los vídeos de entusiastas usuarios desempacándolas y compartiendo sus primeras impresiones se han viralizado con una velocidad sorprendente, generando un interés masivo. Muchos de ellos destacan la cremosidad de su interior y el contraste perfecto entre el dulce chocolate con leche que las envuelve y el característico toque salado del cacahuete tostado.

Cada bolsa, además, viene con aproximadamente catorce unidades, una cantidad ideal para compartir o para disfrutar en solitario durante varios días, siempre y cuando el impulso no las haga desaparecer antes. De hecho, esta no es la primera vez que un dulce de Mercadona genera tal expectación y revuelo en el ámbito digital, recordando el capricho veraniego que volvió locos a todos en su momento.

En este sentido, la expectación ha crecido aún más al confirmarse que estamos ante un producto de lanzamiento con existencias limitadas. Esta circunstancia añade un halo de exclusividad y urgencia a la compra, convirtiéndolas en un auténtico objeto de deseo para muchos consumidores, que temen quedarse sin ellas. Esta estrategia, habitual en Mercadona para crear demanda, ha demostrado su efectividad en ocasiones anteriores, donde productos similares han agotado sus existencias en cuestión de días.

Por tanto, todo apunta a que estas chocolatinas de Hacendado volarán de los expositores en un abrir y cerrar de ojos, tal como ha ocurrido con otros lanzamientos exitosos de la cadena. Un auténtico fenómeno dulce que, sin duda, marcará la temporada y que quienes deseen probarlo, deberán apresurarse a buscar con presteza en su próxima visita habitual a Mercadona. La fiebre por estas golosinas ya se siente en los pasillos de los supermercados.