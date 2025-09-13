Clooney ha escogido Tánger para rodar capítulos de la serie "The Agency"

Continúa en Tánger el rodaje de la popular serie de televisión estadounidense "The Agency", con la participación de numerosas estrellas del cine internacional. Producida por el actor y director estadounidense George Clooney, que no está presente en la ciudad marroquí, han sido desplegados todos los recursos de seguridad y logísticos necesarios para garantizar las condiciones del rodaje, que se prevé que dure hasta finales de septiembre.

Algunas escenas se están filmando en un apartamento de la calle México, cerca de la famosa plaza Sour El Maakazine, utilizando los callejones y lugares emblemáticos de la ciudad antigua. Aunque el rodaje se lleva a cabo en el corazón de Tánger, los creadores de la serie se basan en el decorado y la escenografía, dado que la historia se desarrolla en la capital libanesa, Beirut;L aprovechan las similitudes urbanas y la dimensión mediterránea entre ambas ciudades. Esto le da a la serie un aire realista, en consonancia con la atmósfera de Oriente Medio.

La serie está clasificada como un thriller político de temática de espionaje, lo que le confiere una dimensión internacional acorde con la naturaleza de los lugares elegidos.

Las calles y callejones de la ciudad se transformaron en espacios vibrantes, con la llegada de decenas de técnicos y actores extranjeros, un escenario que trajo un dinamismo excepcional al corazón de la ciudad, informa Hespress.

La misión de un agente encubierto de la CIA termina abruptamente enviándolo de vuelta a la estación de Londres, donde el amor que dejó atrás reaparece inesperadamente, arrojándolos a ambos a un juego mortal de intriga internacional y espionaje, se dice del argumento base de la serie.