Colgar saquitos de té en las ramas del limonero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El limonero se ha convertido en uno de los frutales favoritos para tener en patios, terrazas y jardines. Crece bien, huele increíble y da frutos que siempre vienen de lujo en casa. Pero para que realmente se desarrolle con fuerza, necesita ciertos cuidados básicos. Y aquí es donde aparece un método poco conocido que está ganando adeptos: colgar bolsitas de té en sus ramas.

Sí, suena raro, casi como una costumbre sacada de un ritual antiguo… pero funciona. Este gesto, sencillo y económico, ofrece varios aportes prácticos —y algunos simbólicos— que explican por qué cada vez más gente lo incorpora a su rutina.

¿Para qué sirve?

Defensa natural

Hierbas como la menta o la manzanilla liberan aromas y compuestos que no agrada nada a ciertos insector. Al aplicar saquitos de té en el árbol, se vuelve un limonero más protegido sin usar químicos.

Un miniabono que se libera solo

Con el tiempo, el contenido del saquito se descompone y aporta nutrientes suaves a la tierra. Si usas té orgánico, el beneficio es aún mayor

Un toque energético según las tradiciones

En prácticas populares y en el Feng Shui, colocar elementos naturales en los árboles frutales ayuda a atraer buena vibra y fortalecer la vitalidad de la planta.

Buen aroma

Los saquitos perfuman el aire y aprotan un detalle decorativo que queda sorprendentemente bien entre las ramas

Cómo colocarlos sin dañar el árbol

Elige té de hierbas o té negro/orgánico , sin aditivos artificiales

, sin aditivos artificiales Atalos con una cuerda fina, evitando apretar demasiado la rama

Distribuyelos de manera equilibrada en distintas zonas del árbol

Cambialos cada una o dos semanas para que sigan aportando aroma y efecto

Este truco es ideal para quienes quieren mimar sus plantas, y de paso, crear un rincón lleno de encanto en casa.

Qué beneficios del té

Caragado de antioxidante:

El té verde y el negro destacan por su contenido en polifenoles, que ayudan a proteger las células y complementar una dieta saludable

Hidratación asegurada:

Es una infusión ligera, sin calorías si se toma sin azúcar, popr lo que suma muy bien dentro de la ingesta diaria de líquidos

Un aliado para la digestión

Tés como el verde o el negro, además de infusiones herbales, suelen disfrutarse después de las comidas por su efecto reconfortante en el estómago.