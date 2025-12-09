Trucos
Colgar saquitos de té en las ramas del limonero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Qué tiene este gesto, sencillo y económico que cada vez más gente lo incorpora a sus jardines
El limonero se ha convertido en uno de los frutales favoritos para tener en patios, terrazas y jardines. Crece bien, huele increíble y da frutos que siempre vienen de lujo en casa. Pero para que realmente se desarrolle con fuerza, necesita ciertos cuidados básicos. Y aquí es donde aparece un método poco conocido que está ganando adeptos: colgar bolsitas de té en sus ramas.
Sí, suena raro, casi como una costumbre sacada de un ritual antiguo… pero funciona. Este gesto, sencillo y económico, ofrece varios aportes prácticos —y algunos simbólicos— que explican por qué cada vez más gente lo incorpora a su rutina.
¿Para qué sirve?
Defensa natural
Hierbas como la menta o la manzanilla liberan aromas y compuestos que no agrada nada a ciertos insector. Al aplicar saquitos de té en el árbol, se vuelve un limonero más protegido sin usar químicos.
Un miniabono que se libera solo
Con el tiempo, el contenido del saquito se descompone y aporta nutrientes suaves a la tierra. Si usas té orgánico, el beneficio es aún mayor
Un toque energético según las tradiciones
En prácticas populares y en el Feng Shui, colocar elementos naturales en los árboles frutales ayuda a atraer buena vibra y fortalecer la vitalidad de la planta.
Buen aroma
Los saquitos perfuman el aire y aprotan un detalle decorativo que queda sorprendentemente bien entre las ramas
Cómo colocarlos sin dañar el árbol
- Elige té de hierbas o té negro/orgánico, sin aditivos artificiales
- Atalos con una cuerda fina, evitando apretar demasiado la rama
- Distribuyelos de manera equilibrada en distintas zonas del árbol
- Cambialos cada una o dos semanas para que sigan aportando aroma y efecto
Este truco es ideal para quienes quieren mimar sus plantas, y de paso, crear un rincón lleno de encanto en casa.
Qué beneficios del té
Caragado de antioxidante:
El té verde y el negro destacan por su contenido en polifenoles, que ayudan a proteger las células y complementar una dieta saludable
Hidratación asegurada:
Es una infusión ligera, sin calorías si se toma sin azúcar, popr lo que suma muy bien dentro de la ingesta diaria de líquidos
Un aliado para la digestión
Tés como el verde o el negro, además de infusiones herbales, suelen disfrutarse después de las comidas por su efecto reconfortante en el estómago.
