Un comando disfrazado de agentes de policía protagoniza un asalto armado a un laboratorio de oro en Lyon

Un grupo de delincuentes altamente organizados perpetró un asalto armado al laboratorio de metales preciosos Pourquery, ubicado en la región de Lyon, en el sureste de Francia. Los asaltantes, disfrazados de agentes de policía y portando brazaletes simulados, irrumpieron en las instalaciones con una estrategia cuidadosamente planificada, en lo que las autoridades describen como una operación de nivel profesional.

El asalto se desarrolló con extrema coordinación y un uso calculado de la violencia: los delincuentes emplearon fusiles de asalto, material explosivo y vehículos policiales falsos, rompiendo cristales y forzando la valla perimetral del recinto. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios hombres encapuchados cargando una furgoneta blanca antes de emprender la huida.

De acuerdo con medios franceses, cinco empleados resultaron heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente tras una llamada telefónica que alertó sobre la presencia de hombres armados y el caos dentro del laboratorio. La policía francesa desplegó un operativo inmediato que culminó con la detención de cinco sospechosos y la recuperación del material sustraído, aunque las investigaciones continúan abiertas para determinar si existe conexión con otros robos recientes cometidos en el país.

El laboratorio Pourquery, especializado en el refinado y análisis de oro y metales preciosos, presta servicio a importantes empresas del sector joyero y financiero. La magnitud del ataque ha generado una gran repercusión en Francia, sobre todo por la similitud con el reciente robo en el Museo del Louvre, donde se sustrajeron joyas históricas valoradas en más de 100 millones de dólares.

Las autoridades sospechan que ambos episodios podrían formar parte de una misma red criminal con un alto nivel de preparación logística. El fiscal de Lyon, Nicolas Jacquet, confirmó que la unidad de crimen organizado de la Gendarmería dirige las pesquisas y calificó el golpe como “una acción perfectamente coordinada, con conocimiento técnico y experiencia profesional”.

Por ahora, los investigadores analizan las grabaciones de seguridad y las pruebas forenses halladas en los vehículos utilizados, que fueron localizados incendiados en las afueras de la ciudad. Se espera que las próximas horas sean clave para determinar la autoría completa del robo y posibles vínculos con otros delitos recientes.