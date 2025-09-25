Cómo se comportan las personas manipuladoras, según la psicología

La psicología lleva años estudiando la Triada Oscura: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Estos rasgos, cuando se combinan, pueden derivar en comportamientos manipulativos con consecuencias graves tanto en entornos laborales como personales.

Según el profesor e investigador, Dan Jones, mientras los psicópatas actúan de forma impulsiva y los narcisistas buscan estatus y validación social, los manipuladores son los más peligrosos porque trabajan a largo plazo: "Se mueven con cuidado, construyen alianzas, ganan la confianza de la gente y solo atacan cuando saben que tienen la ventaja", explica.

Cómo identificar a un manipulador según la ciencia

Dan Jones, experto en personalidad tóxica: “Los grandes manipuladores planifican su ataque durante meses para maximizar el daño” Unsplash

Jones advierte que un gran manipulador no siempre ocupa posiciones de poder; muchas veces primero construye una reputación impecable. En el trabajo puede parecer un aliado, incluso alguien carismático, pero en realidad recopila información personal, crea redes de influencia y se gana la confianza de quienes luego usará para su beneficio.

Entre las señales más comunes están el exceso de encanto inicial, la victimización para evitar responsabilidades, la triangulación -enfrentar a unas personas con otras- y la capacidad de aislar a sus objetivos para tener más control. "No actúan de inmediato; esperan el momento en que el riesgo sea mínimo y el beneficio, máximo", afirma Jones.

Protegerse de la manipulación

Los expertos recomiendan poner límites claros, documentar comportamientos, mantener distancia emocional y pedir ayuda si la situación se vuelve insostenible. "No se trata de vivir con paranoia, sino de reconocer cuándo alguien está usando tácticas de manipulación para ganar poder o control sobre ti", aclara Jones.

El investigador estima que entre un 8 y un 10 % de la población muestra niveles preocupantes de al menos uno de los rasgos de la Triada Oscura, por lo que aprender a identificar estos comportamientos se ha convertido en una herramienta clave para la salud emocional y profesional.