Cómo un globo hace que tu autocaravana sea resistente al invierno

La correcta preparación de una autocaravana o caravana para la temporada de invierno lleva más tiempo de lo que se cree.

El sistema hidráulico de un vehículo como este, al ser particularmente vulnerable a las temperaturas frías, exige un drenaje exhaustivo para prevenir daños catastróficos.

La falta de observación puede traducirse en fisuras en las conducciones, fallos en la grifería y la proliferación de biopelículas indeseables en los depósitos, consecuencias directas de la expansión del agua residual al congelarse.

Sin embargo, en el ámbito del mantenimiento preventivo, ha emergido una técnica de bajo coste y alta eficacia para purgar los vestigios de humedad.

La esencia de una hibernación exitosa reside en la evacuación absoluta del líquido de los circuitos. A pesar de los vaciados convencionales, volúmenes mínimos de agua permanecen inmovilizados en recovecos, aireadores y segmentos de manguera.

Por ello, el empleo de un globo ofrece una alternativa viable y eficiente al uso de equipos de aire comprimido, garantizando que el sistema de agua quede higiénica y estructuralmente protegido contra cualquier helada.

El sencillo proceso de vaciado

Antes de recurrir a cualquier técnica de soplado, es crucial garantizar la higiene del sistema.

Una limpieza profunda de los depósitos con un producto especializado ayuda a desincrustar la cal y, lo más importante, a erradicar la biopelícula que inevitablemente se forma.

Dejar actuar la solución limpiadora en el sistema y enjuagar a fondo antes del drenaje es el primer paso indispensable para evitar el crecimiento de gérmenes durante el invierno.

Una vez limpio, comienza el proceso de vaciado. Tras desconectar la alimentación eléctrica del vehículo, se deben abrir todas las válvulas de drenaje, tanto del agua limpia como de las aguas grises, y dejar que el agua fluya completamente.

Es esencial abrir todos los grifos en una posición intermedia para asegurar que ambas líneas se purgan, y no olvidar vaciar y ventilar el calentador de agua. La alcachofa de la ducha también debe ser desenroscada y sacudida para liberarla de cualquier residuo.

La solución de baja tecnología: aire y un globo

Aunque la utilización de un pequeño compresor es un método eficaz para forzar la salida del agua remanente, el ingenio del campista ha popularizado una alternativa manual.

Utilizar aire a presión para empujar el líquido estancado fuera de las líneas. En los grifos, el proceso se simplifica al inflar un globo y colocar su boca sobre el pico.

Al presionar el globo, el aire contenido se libera y actúa como una ráfaga que desplaza las últimas gotas de agua atrapadas en el interior del grifo y en el tramo final de la tubería.

Es un truco rápido, económico y que cualquier persona puede aplicar sin necesidad de herramientas especializadas.

Finalmente, la atención debe centrarse en los puntos bajos y los accesorios donde el agua tiende a acumularse por diseño, como los sifones del fregadero o los filtros junto a la bomba.

Al terminar, la recomendación es dejar todos los grifos abiertos y, si es posible, posicionar el vehículo ligeramente inclinado para facilitar el drenaje total y la ventilación del sistema. A