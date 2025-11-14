Cómo mantener tu habitación caliente sin calefacción este invierno

Noviembre avanza mientras que el frío empieza a ser más severo en España, castigada por la borrasca Claudia que está dejando fuertes vientos y tormentas. Las casas empiezan a estar más frías y ya es complicado estar cómodo en la habitación si no es con calefacción o varias mantas que corten un frío que cada vez empieza a ser más difícil de aguantar. Existen varios trucos para reducir el gasto en calefacción como el uso de papel de aluminio.

Sin embargo, al encenderse siempre va a producir un gasto extra que afecta a la economía del hogar y que muchas familias no pueden permitirse o simplemente intentan evitar para solo encenderla en los meses de frío más extremo cuando, en muchas zonas de la Península, prácticamente no hay otra opción a la que agarrarse. Lisa Davis, asesora de productos de Opera Beds y especialista en hogar, reveló en 'Express' varios trucos para mantener la casa caliente y el dormitorio a una temperatura acogedora sin ni siquiera tener que tocar el termostato.

Así puedes mantener caliente tu habitación

El consejo principal de esta especialista es colocar la cama contra las paredes interiores. Lisa Davis explica que estas son menos sensibles a los cambios de temperatura y mantienen un calor constante durante toda la noche. A esto también hay que sumarle otro consejo, no colocar la cama pegada a la ventana puesto que hasta las más modernas y más aislantes pueden dejar escapar el calor y permitir la entrada de corrientes de aire frío.

Alejar la cama de los lugares más fríos de la habitación es un paso básico, pero no el único a seguir. En la colocación del dormitorio, también se debe priorizar el evitar taponar el radiador con muebles ya que perjudica a su eficiencia y no funciona de manera ideal. Es importante dejar salir el calor y de igual mantera mantenerlo. Uno de los puntos más fríos por donde se pierde el calor es el suelo y por ello colocar una alfombra también es muy recomendable, según los expertos como Lisa Davis.

La importancia de las cortinas y las persianas

El frío entra principalmente en las casas por las ventanas ya que es el elemento con menor capacidad aislante. Para mantener el calor, se deben proteger, especialmente cuando se marcha el sol, que es bastante pronto con el cambio de hora. Cuando se hace de noche, se deben bajar las persianas y cerrar las cortinas para proteger el hogar. Aquellas con forro térmico son especialmente eficaces para aislar del aire frío que entra por las ventanas, pero son ideales para el invierno todas aquellas con telas gruesas y pesadas como la lana o el terciopelo.

Persianas bajadas La Razón

Evitar corrientes a toda costa

Uno de los aspectos que más enfría las casas es la presencia de corrientes en puertas y ventanas. No siempre es sencillo localizarlas, pero encender una cerilla cerca de los lugares sospechosos para ver si se mueve o se apagar es la mejor forma de comprobarlo. En caso afirmativo, se deben colocar burletes aislantes y láminas para ventanas para frenar la entrada de aire y poder tener un hogar a una temperatura ideal sin gastar más de lo necesario.