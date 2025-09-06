Cómo reajustar los horarios de sueño tras semanas de vacaciones

Con el final de las vacaciones llega también la necesidad de volver a los horarios habituales. Después de varias semanas con rutinas más flexibles, muchas personas se enfrentan a la dificultad de acostarse y levantarse a horas fijas, lo que puede afectar al rendimiento laboral y académico, así como al estado de ánimo.

Adaptación progresiva

Los especialistas en descanso aconsejan realizar el reajuste de manera progresiva, adelantando la hora de acostarse y levantarse entre 15 y 30 minutos cada día hasta alcanzar el horario deseado. Este método permite que el cuerpo se adapte sin provocar una sensación brusca de cansancio.

Hábitos que ayudan

Además de la regularidad, existen rutinas que favorecen la calidad del sueño: reducir el uso de pantallas antes de acostarse, evitar las comidas copiosas o el exceso de cafeína por la tarde y mantener la habitación en condiciones adecuadas de temperatura y oscuridad.

El poder de la constancia

La vuelta al trabajo o a los estudios supone también retomar el ritmo de actividades diarias. Mantener horarios de sueño estables no solo mejora la concentración, sino que también fortalece el sistema inmunológico y ayuda a reducir el estrés.

Recuperar una buena higiene del sueño después de las vacaciones no es cuestión de pocos días, pero con constancia y pequeños ajustes es posible volver a un descanso reparador que acompañe el resto del año.