Cómo volver al gimnasio después de las vacaciones sin lesionarse

Con paciencia y constancia, el rendimiento se recupera de manera segura, evitando lesiones y asegurando que la vuelta al gimnasio sea duradera

El regreso de las vacaciones suele ir acompañado de la vuelta a la rutina, y para muchos, eso incluye retomar el entrenamiento en el gimnasio. Tras un periodo de inactividad, es habitual que el cuerpo haya perdido fuerza, resistencia y movilidad, por lo que volver de forma brusca puede aumentar el riesgo de lesiones.

Pautas para un regreso seguro

  • Calentar y estirar: antes de comenzar, es importante dedicar tiempo a preparar los músculos y articulaciones con movilidad y estiramientos suaves.
  • Progresión gradual: no conviene intentar entrenar al mismo nivel que antes del parón. Lo recomendable es empezar con menos carga, menos repeticiones o menos intensidad, e ir aumentando semana a semana.
  • Técnica antes que peso: asegurarse de realizar los ejercicios con una ejecución correcta ayuda a evitar sobrecargas y lesiones.
  • Descanso entre sesiones: el cuerpo necesita adaptarse de nuevo al esfuerzo, por lo que es aconsejable alternar días de entrenamiento con jornadas de recuperación.
  • Hidratación y alimentación: mantener una buena ingesta de agua y una dieta equilibrada favorece la recuperación muscular.

El objetivo tras las vacaciones no debe ser recuperar el nivel de inmediato, sino reconstruir la rutina de forma progresiva. Con paciencia y constancia, el rendimiento se recupera de manera segura, evitando lesiones y asegurando que la vuelta al gimnasio sea duradera.

