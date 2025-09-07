Cómo volver al gimnasio después de las vacaciones sin lesionarse

El regreso de las vacaciones suele ir acompañado de la vuelta a la rutina, y para muchos, eso incluye retomar el entrenamiento en el gimnasio. Tras un periodo de inactividad, es habitual que el cuerpo haya perdido fuerza, resistencia y movilidad, por lo que volver de forma brusca puede aumentar el riesgo de lesiones.

Pautas para un regreso seguro

Calentar y estirar: antes de comenzar, es importante dedicar tiempo a preparar los músculos y articulaciones con movilidad y estiramientos suaves.

Progresión gradual: no conviene intentar entrenar al mismo nivel que antes del parón. Lo recomendable es empezar con menos carga, menos repeticiones o menos intensidad, e ir aumentando semana a semana.

Técnica antes que peso: asegurarse de realizar los ejercicios con una ejecución correcta ayuda a evitar sobrecargas y lesiones.

Descanso entre sesiones: el cuerpo necesita adaptarse de nuevo al esfuerzo, por lo que es aconsejable alternar días de entrenamiento con jornadas de recuperación.

Hidratación y alimentación: mantener una buena ingesta de agua y una dieta equilibrada favorece la recuperación muscular.

El objetivo tras las vacaciones no debe ser recuperar el nivel de inmediato, sino reconstruir la rutina de forma progresiva. Con paciencia y constancia, el rendimiento se recupera de manera segura, evitando lesiones y asegurando que la vuelta al gimnasio sea duradera.