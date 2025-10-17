Condenan a una madre británica por quemar a su hijo con cigarrillos y alimentarlo con comida para perros

Una mujer ha sido condenada en el Reino Unido a cuatro años y tres meses de prisión tras someter a un niño pequeño bajo su cuidado a una serie de abusos que han sido calificados como “horribles” por las autoridades judiciales.

La acusada, Siann Cawley, de Fleetwood, en el condado de Lancashire (Inglaterra), obligó al menor —que no es su hijo biológico y cuyo nombre no puede ser revelado— a comer comida para perros y lo quemó repetidamente con cigarrillos. Además, lo encerraba solo en una habitación durante horas mientras ella salía de casa.

Los hechos ocurrieron durante un periodo de tres semanas, y Cawley se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Preston por cargos de agresión, malos tratos, negligencia y abandono. Actualmente cumple condena en la prisión HMP Styal, ubicada en Cheshire, Inglaterra.

Este caso se suma a otros episodios de violencia infantil registrados en el Reino Unido. En 2018, otro agresor, Dakota Bruce, fue acusado de quemar los pies de un niño de cuatro años con un encendedor, poco después de haber salido de prisión por golpear a otro menor. Bruce trabajaba como niñera para la madre del niño, incluso después de haber sido condenado, y alegó que las lesiones eran accidentales.

Los médicos que atendieron al menor encontraron hematomas, quemaduras y una hemorragia cerebral, y el niño identificó a Bruce como el responsable durante una entrevista con la policía.

Las autoridades británicas han reiterado la necesidad de reforzar los controles sobre quienes cuidan a menores, especialmente en casos donde hay antecedentes de violencia. La fiscal del CPS calificó estos hechos como “una pesadilla viviente” para las víctimas, que sufren consecuencias físicas y emocionales duraderas.