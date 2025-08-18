En directo
Conocido streamer francés aparece muerto después de una transmisión en directo de gran violencia
Jean Pormanove había ingerido productos supuestamente tóxicos en una maratoniana sesión de "diez días de tortura"
El streamer Jean Pormanove, figura reconocida en las plataformas online por sus retos extremos, fue encontrado muerto hoy en su domicilio de Contes (Alpes Marítimos). Su fallecimiento se produjo tras una transmisión en directo que desató gran preocupación entre los internautas. La fiscalía de Niza ha abierto una investigación.
Conocido por sus retos extremos y sus maratonianas transmisiones en directo en la plataforma Kick, fue encontrado inconsciente por la policía alrededor de las 10:00 h, tras la interrupción abrupta de una transmisión en directo, según supo Actu17 , confirmando la información de BFMTV .
Según informes iniciales, Jean Pormanove había participado en una transmisión en vivo particularmente agotadora, descrita por algunos internautas como "diez días y noches de tortura". Imágenes que circulan en redes sociales muestran violencia física extrema , privación de sueño y la presunta ingestión de "productos tóxicos". Otro streamer, presente a su lado, supuestamente intentó despertarlo antes de cortar la transmisión. Los bomberos, alertados rápidamente, solo pudieron confirmar su muerte.
Unas horas después del incidente, el influencer de "Naruto", presentado como uno de sus amigos cercanos y compañeros de transmisión, confirmó su fallecimiento en Instagram, describiéndolo como su "hermano, compañero, socio" . Pidió "respetar su memoria".
"En este momento, no hay nada sospechoso. Se están realizando interrogatorios y se realizará una autopsia", declaró la fiscalía de Niza. Se ha abierto una investigación y se ha encomendado a los gendarmes de la brigada de investigación de Niza.
Jean Pormanove no era un desconocido para la policía. En diciembre pasado, se abrió una investigación preliminar sobre varias de sus transmisiones en las que personas vulnerables parecían ser humilladas o maltratadas. Dos de sus presuntos cómplices, "Naruto" y "Safine", fueron detenidos en enero. Estas prácticas fueron denunciadas por algunos internautas, quienes acusaron a estos creadores de aprovecharse de una laguna regulatoria en Kick, una plataforma criticada por su tolerancia hacia contenido considerado violento o humillante.
Jean Pormanove se había forjado una reputación considerable en tan solo unos años. Nacido el 26 de enero de 1979, se dio a conocer inicialmente en TikTok antes de expandirse a Twitch, YouTube, Instagram y, más recientemente, Kick. Tenía aproximadamente 550.000 suscriptores en TikTok, más de 669.000 seguidores en Twitch, 132.000 suscriptores en Instagram y 201.600 en YouTube. En Kick, había acumulado casi 193.000 suscriptores y una audiencia promedio de unos 10.000 espectadores por transmisión, alcanzando un máximo de más de 80.000 espectadores en abril de 2024. Sus transmisiones maratonianas, que a veces duraban más de 40 horas consecutivas, formaban parte de su identidad como creador.
✕
Accede a tu cuenta para comentar