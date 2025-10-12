Controlado el incendio de Almorox (Toledo) en el que han trabajado más de 300 efectivos

El incendio forestal de Almorox (Toledo) se ha dado por controlado este domingo tras casi 67 horas desde su detección el jueves a mediodía y con la intervención, en esos dos días y medio, de 310 efectivos y 75 medios, 25 de ellos aéreos.

Según el servicio de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible (Fidias), el fuego declarado a las 14:25 horas del jueves en el paraje de Los Enebrales se ha dado por controlado a las 9:15 horas de este domingo.

Todavía participan en las labores de extinción 42 personas y 14 medios, y en los últimos días han intervenido también medios de la Comunidad de Madrid o del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El incendio obligó a evacuar, en la madrugada del viernes, a una veintena de personas de una hospedería, y las últimas estimaciones de superficie afectada la cifran en unas 500 hectáreas.

El otro incendio que continúa activo este domingo en Castilla-La Mancha es el del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), cuando se han cumplido ya tres semanas desde su detección en la mañana del 21 de septiembre.

En este incendio, según el sistema Fidias, han trabajado 945 personas y 194 medios, 57 de ellos aéreos.

Durante la jornada del sábado se registraron también otros incendios, todos ya extinguidos, en los municipios de Talavera de la Reina y Calera y Chozas (Toledo); Sigüenza y Albares (Guadalajara); o Viso del Marqués y Daimiel (Ciudad Real).