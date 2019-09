«Creo que estoy pagando el pato de Magrudis»

El propietario de Sabores de Paterna, Bartolo Rodríguez, aseguró a LA RAZÓN que cree «que está pagando el pato de Magrudis» y solicita un análisis independiente. «Desde la alerta el 30 de agosto, mandé inspeccionar toda la fábrica a una empresa independiente –el 23 de agosto– y no se ha encontrado nada», explicó Bartolo Rodríguez. «Pensé que lo que le pasó a Magrudis era porque en su proceso de elaboración inyectaban otras carnes. En Sabores de Paterna no rellenamos. Cocinamos a 90 grados, temperatura que debe matar la listeria (al estar por encima de 65 grados), dejamos enfriar y se envasa al vacío» en un proceso artesanal. En la fábrica de Sevilla se hallaron focos de listeria en el carro del horneado. Rodríguez se mostró muy preocupado por las consecuencias para su empresa y recordó que no hay ningún afectado que haya comido sus productos, ahora retirados. La empresa familiar tiene una década y media de trayectoria y es heredera de generaciones anteriores.