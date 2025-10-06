¿Cuáles son las oposiciones más fáciles de aprobar en España? Un experta tiene la respuesta

En los últimos años, el empleo público se ha consolidado como una de las opciones laborales más valoradas por los jóvenes en España. Ante un mercado de trabajo privado marcado por la temporalidad, los bajos salarios y la escasa proyección profesional, cada vez más personas deciden prepararse una oposición con la esperanza de obtener estabilidad, buenos horarios y una carrera con garantías a largo plazo. Esta inclinación no solo responde a las condiciones del empleo público, sino también a la dificultad de encontrar en el sector privado un trabajo que se ajuste a sus expectativas formativas y vitales.

No obstante, opositar es una decisión que implica sacrificios y no está exenta de riesgos. Requiere constancia, disciplina y una capacidad emocional para resistir largos periodos de incertidumbre. La presión del estudio, la posibilidad de no superar la prueba tras años de preparación y la soledad del proceso son factores que muchas veces no se visibilizan lo suficiente. Sin embargo, para quienes logran superar el proceso, el resultado compensa: una plaza fija, una rutina estable y, en muchos casos, oportunidades de desarrollo profesional interno que no existen en el ámbito privado.

Frente a ese panorama, hay quienes buscan oposiciones que no supongan una dedicación total durante años o que ofrezcan más posibilidades reales de conseguir plaza en menos tiempo. La clave está en encontrar un equilibrio entre el temario, la dificultad de las pruebas, la frecuencia de las convocatorias y el número de plazas disponibles. A partir de estos criterios, algunas oposiciones destacan por ser más accesibles que otras, especialmente para quienes se inician en este camino o no disponen de tantos recursos para dedicar al estudio. En este sentido, la cuenta de TikTok llamada @superaoposiciones expone las oposiciones más fáciles que existen en España.

Las oposiciones más fáciles en España

Una de las más destacadas por su buena relación entre temario y plazas es la oposición para auxiliar administrativo del Estado. Se compone de 28 temas centrados en normativa básica, atención al público y conocimientos ofimáticos. Aunque es una de las oposiciones con mayor número de aspirantes, también es de las que ofrece más plazas cada año, lo que equilibra las probabilidades. Además, es una puerta de entrada al empleo público que muchos utilizan como primera experiencia antes de optar por puestos de mayor responsabilidad.

También resulta atractiva la oposición para administrativos de la Seguridad Social, cuyo temario es manejable y práctico, con contenidos orientados a la gestión documental y administrativa. La competencia es media alta, pero el número de plazas ha ido aumentando en los últimos años, lo que la convierte en una de las opciones con mayor proyección. Quienes tienen experiencia previa en tareas administrativas o formación relacionada pueden encontrar en esta oposición un proceso más directo y ajustado a sus habilidades.

Las oposiciones de auxilio judicial y tramitación procesal cuentan con un temario intermedio que muchos consideran asequible, sobre todo por el formato tipo test de las pruebas. Aunque la competencia es elevada debido al número de opositores provenientes del ámbito jurídico, se convocan plazas con frecuencia suficiente como para mantener el interés. Son especialmente recomendables para quienes buscan trabajar en el ámbito de la justicia sin necesidad de tener una formación universitaria avanzada en derecho.

Otras a tener en cuenta y la "reina" de las oposiciones

Finalmente, existen otras oposiciones que, sin ser necesariamente sencillas, ofrecen una combinación interesante de accesibilidad y oportunidad. Instituciones penitenciarias tiene un temario más técnico, pero con menos competencia y más plazas que en años anteriores. Agentes y técnicos de Hacienda requieren un conocimiento más profundo en economía y derecho, aunque las convocatorias son regulares. Técnico auxiliar de informática se presenta como una alternativa sólida para perfiles tecnológicos, con contenidos prácticos y buena oferta de plazas. Administrador de la Unión Europea destaca por un temario atractivo y pruebas competenciales. Pero, sin duda, la que es presentada como la "reina" de las oposiciones es la de controlador aéreo, a pesar de tener solo nueve temas, exige superar pruebas exigentes y un nivel de inglés avanzado, lo que limita la competencia directa.

En definitiva, no hay una oposición completamente fácil, pero sí existen caminos más adecuados según el perfil del aspirante. Analizar bien los factores implicados en cada convocatoria puede marcar la diferencia entre un esfuerzo prolongado e incierto y una preparación enfocada con más posibilidades de éxito. Elegir con estrategia es el primer paso para acercarse a una plaza que, para muchos, representa mucho más que un empleo: es una forma de construir un futuro con mayor certidumbre.