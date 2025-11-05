¿Cuándo es el Black Friday este año? Las tiendas que han adelantado los descuentos

Ya entrados en el mes de noviembre, hay una fecha que debemos marcar en el calendario. Si hay alguna prenda de ropa a la que le tengas muchas ganas o por el contrario, tu móvil necesita sí o sí un cambio, este mes puedes hacerte con ello a un precio mucho más rebajado.

El Black Friday 2025 se celebrará oficialmente el viernes 28 de noviembre. Aunque en los últimos años, el comercio español ha transformado lo que era un solo día de descuentos en semanas.

Los consumidores han aprendido a anticiparse y las marcas han respondido con estrategias como adelantar sus promociones para ganar terreno a la competencia y evitar el colapso de ventas concentradas en un solo fin de semana.

Los descuentos se adelantan más que nunca

Grandes superficies y plataformas de comercio electrónico han empezado a lanzar promociones desde principios de noviembre, y muchas planean mantenerlas hasta finales de mes.

Cadenas como Leroy Merlin han anunciado campañas desde ya que se extenderán hasta buena parte de noviembre en productos de hogar y bricolaje.

En el sector tecnológico, MediaMarkt o Amazon han avanzado que sus "ofertas anticipadas" comenzarán una o dos semanas antes del día oficial, siguiendo la fórmula que en años anteriores les permitió ganar ventas antes de lo previsto.

El grupo Inditex ha decidido mantenerse fiel a su fórmula habitual. Sus marcas Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home lanzarán los descuentos el 27 de noviembre en sus tiendas online y un día después, el 28 de noviembre, en los establecimientos físicos.

La compañía gallega, consciente de la expectación que genera su campaña, mantiene una estrategia de continuidad que cada año le asegura una fuerte afluencia tanto en web como en tienda.

La cadena Mango, otro de los grandes referentes del sector textil español, no ha anunciado todavía una fecha concreta para sus descuentos, pero todo apunta a que repetirá la estrategia de años anteriores.

Se prevé que este Black Friday genere casi un millón de contratos de trabajo temporal en España Canva

Siguiendo el movimiento de Inditex, es previsible que la marca active sus rebajas entre el 27 y el 28 de noviembre, tanto en su página web como en los puntos de venta físicos.

Esta coincidencia no es casual, el sector de la moda tiende a sincronizar sus campañas para competir en igualdad de condiciones y atraer a los consumidores que comparan precios y estilos entre distintas firmas.

El Corte Inglés también mantiene su apuesta por la tradición. El grupo de distribución ha confirmado que su jornada de rebajas comenzará el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con la fecha oficial del Black Friday.

Como cada año, ofrecerá descuentos generalizados en tecnología, moda, belleza y productos para el hogar, tanto en sus centros físicos como en su plataforma digital. Su estrategia sigue centrada en la fuerza de marca y en la experiencia de compra segura y de confianza que ofrece a su clientela habitual.

Un evento que ya marca el ritmo del consumo

El Black Friday se ha consolidado como uno de los momentos comerciales más potentes del año en España, igual o por encima de las tradicionales rebajas de enero.

Los consumidores aprovechan la ocasión para adelantar las compras de Navidad o hacerse con productos que durante el resto del año mantienen precios más altos, como móviles, electrodomésticos o moda tecnológica.

La recomendación general es revisar los precios de los productos deseados con antelación y no dejarse llevar por el impulso. Las plataformas online ofrecen cada vez más herramientas para rastrear la evolución de precios, algo fundamental para evitar las falsas rebajas que cada año protagonizan denuncias en redes sociales.