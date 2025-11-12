Descuentos
¿Cuándo es el Black Friday? Este día empiezan las ofertas en Amazon
Este evento comercial se celebra en un día marcado, pero cada vez es más habitual que las empresas adelanten los descuentos
La Navidad se acerca y los más previsores empiezan a planificar sus compras de cara a unas fechas tan marcadas. El objetivo no es otro que adelantarse a la mayoría y poder obtener mejores productos y a un precio más marcado. De cara a esas compras navideñas, cada año hay un día que está marcado en rojo, aunque caracterizado por el negro, en el calendario: el Black Friday. Cada vez se han adoptado más las costumbres de otros países por la globalización y este evento comercial está extendido a nivel mundial.
Este evento significa Viernes Negro, pero el día se ha quedado con el nombre original en inglés. Consiste en una fecha en la que se realizan llamativas ofertas para que los compradores puedan conseguir productos de todo tipo a un precio menor del marcado habitualmente, es decir, unas rebajas pero con mayores descuentos y únicamente en un día concreto. Las grandes empresas se vuelcan y tienden a ofrecer grandes descuentos en ciertos productos o servicios.
¿Cuándo es el Black Friday en España este 2025?
La fecha del Black Friday es la misma en todo el mundo y es el día siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Por lo tanto, el Black Friday se celebra el cuarto viernes del penúltimo mes del año.El Black Friday en este 2025 se celebra viernes 28 de noviembre en España y el resto de países.
Durante este día, tanto tiendas físicas como online lanzan rebajas en tecnología, moda, electrodomésticos y más, atrayendo a millones de consumidores en busca de las mejores oportunidades antes de la Navidad. Si buscas compras inteligentes, el Black Friday es el momento perfecto para ahorrar y conseguir los artículos que deseas al mejor precio. Además, cada vez es más habitual que las grandes empresas se adelanten a este día.
El Black Friday es uno de los eventos más esperados del año, ideal para aprovechar ofertas, descuentos y promociones exclusivas en una amplia variedad de productos. Esto provoca un exceso de gente en tiendas y centros comerciales buscando alguna ganga, lo que lleva a otro sector a buscar las compras online para evitar la masificación. Amazon es uno de los gigantes de la compra online y ya ha anunciado de forma oficial el día en el que empezarán sus ofertas.
Este día empieza el Black Friday en Amazon
La plataforma anunció en su página oficial que los eventos de ofertas de la Semana del Black Friday y el Cyber Monday de Amazon se llevarán a cabo del 20 de noviembre al 1 de diciembre. Amazon explica que se realizarán millones de ofertas en categorías populares como hogar, electrónica, belleza y ropa de marcas favoritas de los clientes, con nuevas ofertas diarias durante los eventos. La empresa norteamericana lanza todo tipo de descuentos.
Estos son los descuentos de Amazon para el Black Friday 2025
Amazon anunció de manera simultánea a la fecha de sus descuentos algunos de los productos que se podrán encontrar a menor precio en su web. Hay de todo tipo, desde dispositivos propios hasta elementos para el hogar, con especial trato a los clientes Prime. Los miembros Prime tendrán acceso a más de 300 millones de artículos con envío Prime gratuito, con decenas de millones disponibles para entrega en el mismo día o al día siguiente. Estos son algunos de los productos que estarán en oferta:
- Dispositivos Amazon: Hasta un 50 % de descuento en productos como Echo Dot Max, Fire TV Stick 4K, Kindle Paperwhite y Ring Indoor Cam, ideales para renovar tu hogar inteligente.
- De temporada: Rebajas de hasta 50 % en árboles de Navidad artificiales y un 40 % en adornos y decoración navideña, perfectos para adelantar la Navidad.
- Alimentación: Ahorra en tu cena navideña, con pavo Butterball a 0,63 €/kg, guarniciones tradicionales y un 20 % menos en vino al comprar seis botellas en Amazon Fresh.
- Electrónica: Descuentos de hasta 50 % en JBL, Canon, Bose, Samsung y LG, con rebajas destacadas en audio, imagen y hardware para PC.
- Hogar: Hasta 55 % menos en productos de Shark, Dyson, iRobot y NordicTrack, desde aspiradoras hasta equipos de ejercicio.
- Cocina: Ofertas de hasta 50 % en electrodomésticos de Ninja, Vitamix, Nespresso y Breville, con grandes rebajas en cafeteras y utensilios premium.
- Belleza: Hasta 50 % de descuento en marcas como Lancôme, Armani Beauty y Maison Margiela, además de un 30 % menos en productos de Kiehl’s y Sol de Janeiro.
- Moda: Descuentos de hasta 50 % en Levi’s, GAP, NAADAM y AllSaints, con rebajas adicionales en New Balance y Carhartt.
- Juguetes: Hasta 40 % menos en juguetes de NERF, Play-Doh, Fisher-Price y LEGO, con opciones de Disney, Marvel y Barbie.
- Libros: Rebajas de hasta 80 % en libros Kindle y 65 % en ediciones impresas, además de 3 meses de Kindle Unlimited por solo 0,90 €.
- Viajes: Ahorros de hasta 50 % en hoteles y cruceros con Expedia y Norwegian Cruise Line, y 30 % menos en alquiler de coches con Avis.
- Prime Visa: Los miembros Prime obtienen una tarjeta regalo de Amazon de 230 € al ser aprobados para Prime Visa, o de 92 € con la Prime Store Card.
