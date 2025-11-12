¿Cuándo es el Black Friday? Este día empiezan las ofertas en Amazon

La Navidad se acerca y los más previsores empiezan a planificar sus compras de cara a unas fechas tan marcadas. El objetivo no es otro que adelantarse a la mayoría y poder obtener mejores productos y a un precio más marcado. De cara a esas compras navideñas, cada año hay un día que está marcado en rojo, aunque caracterizado por el negro, en el calendario: el Black Friday. Cada vez se han adoptado más las costumbres de otros países por la globalización y este evento comercial está extendido a nivel mundial.

Este evento significa Viernes Negro, pero el día se ha quedado con el nombre original en inglés. Consiste en una fecha en la que se realizan llamativas ofertas para que los compradores puedan conseguir productos de todo tipo a un precio menor del marcado habitualmente, es decir, unas rebajas pero con mayores descuentos y únicamente en un día concreto. Las grandes empresas se vuelcan y tienden a ofrecer grandes descuentos en ciertos productos o servicios.

¿Cuándo es el Black Friday en España este 2025?

La fecha del Black Friday es la misma en todo el mundo y es el día siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Por lo tanto, el Black Friday se celebra el cuarto viernes del penúltimo mes del año.El Black Friday en este 2025 se celebra viernes 28 de noviembre en España y el resto de países.

El Black Friday 2025 es, sin duda, el evento comercial más esperados del año. En 2025, la fecha oficial será e Alberto R. Roldán Fotógrafos

Durante este día, tanto tiendas físicas como online lanzan rebajas en tecnología, moda, electrodomésticos y más, atrayendo a millones de consumidores en busca de las mejores oportunidades antes de la Navidad. Si buscas compras inteligentes, el Black Friday es el momento perfecto para ahorrar y conseguir los artículos que deseas al mejor precio. Además, cada vez es más habitual que las grandes empresas se adelanten a este día.

El Black Friday es uno de los eventos más esperados del año, ideal para aprovechar ofertas, descuentos y promociones exclusivas en una amplia variedad de productos. Esto provoca un exceso de gente en tiendas y centros comerciales buscando alguna ganga, lo que lleva a otro sector a buscar las compras online para evitar la masificación. Amazon es uno de los gigantes de la compra online y ya ha anunciado de forma oficial el día en el que empezarán sus ofertas.

Este día empieza el Black Friday en Amazon

La plataforma anunció en su página oficial que los eventos de ofertas de la Semana del Black Friday y el Cyber ​​Monday de Amazon se llevarán a cabo del 20 de noviembre al 1 de diciembre. Amazon explica que se realizarán millones de ofertas en categorías populares como hogar, electrónica, belleza y ropa de marcas favoritas de los clientes, con nuevas ofertas diarias durante los eventos. La empresa norteamericana lanza todo tipo de descuentos.

Estos son los descuentos de Amazon para el Black Friday 2025

Amazon anunció de manera simultánea a la fecha de sus descuentos algunos de los productos que se podrán encontrar a menor precio en su web. Hay de todo tipo, desde dispositivos propios hasta elementos para el hogar, con especial trato a los clientes Prime. Los miembros Prime tendrán acceso a más de 300 millones de artículos con envío Prime gratuito, con decenas de millones disponibles para entrega en el mismo día o al día siguiente. Estos son algunos de los productos que estarán en oferta: