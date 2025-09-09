¿Cuándo empieza el otoño? Esta es la fecha oficial

El calendario marca cada año un instante exacto en el que despedimos el verano y damos la bienvenida al otoño. No es un cambio arbitrario, sino un fenómeno astronómico que responde a la posición de la Tierra frente al Sol. En 2025, ese momento llegará el 22 de septiembre, una fecha que no solo señala el inicio de la estación, sino que también se convierte en la ocasión perfecta para preparar la casa y el vestidor de cara a los meses más frescos.

¿Cuándo empieza oficialmente el otoño en 2025?

El otoño astronómico en España comenzará el 22 de septiembre de 2025 a las 20:19 (hora peninsular). En ese momento tendrá lugar el equinoccio de otoño, un fenómeno que se produce cuando el Sol cruza el ecuador celeste y el día y la noche tienen prácticamente la misma duración.

Viajes en Otoño Dreamstime

La estación otoñal se prolongará durante casi 90 días, hasta el 21 de diciembre, cuando dará comienzo el invierno con el solsticio.

El equinoccio de otoño explicado

El equinoccio de otoño es uno de los dos momentos del año junto con el de primavera en los que el día y la noche duran lo mismo en todo el planeta. Esto ocurre porque los rayos del Sol inciden de forma perpendicular sobre el ecuador terrestre.

Mientras que el otoño meteorológico arranca cada 1 de septiembre por motivos estadísticos y climáticos, el otoño astronómico se define por este evento exacto en la órbita terrestre. De ahí la diferencia de fechas entre ambas formas de medir las estaciones.

Otoño meteorológico vs. otoño astronómico

Otoño meteorológico: va del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Este criterio se usa para elaborar estadísticas de temperaturas y precipitaciones.

va del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Este criterio se usa para elaborar estadísticas de temperaturas y precipitaciones. Otoño astronómico: comienza con el equinoccio, en 2025 el 22 de septiembre a las 20:19, y finaliza el 21 de diciembre con el solsticio de invierno.

Otoño en España Canva

Ambos sistemas conviven, aunque el astronómico es el que marca oficialmente la entrada de la estación.

El mejor momento para cambiar el armario

El inicio del otoño no solo tiene una dimensión astronómica. También es una señal práctica para la vida cotidiana con el cambio de armario.

Practicidad: las temperaturas comienzan a bajar, los días se acortan y se imponen prendas más abrigadas.

las temperaturas comienzan a bajar, los días se acortan y se imponen prendas más abrigadas. Organización: aprovechar la fecha oficial del equinoccio sirve como recordatorio perfecto para ordenar, guardar la ropa de verano y preparar jerseys, chaquetas y botas.

aprovechar la fecha oficial del equinoccio sirve como recordatorio perfecto para ordenar, guardar la ropa de verano y preparar jerseys, chaquetas y botas. Símbolo de renovación: así como la naturaleza cambia de colores, el vestidor también se adapta a la nueva estación.

Resumen del calendario estacional 2025

El otoño de 2025 comenzará oficialmente el 22 de septiembre a las 20:19, con el equinoccio que igualará la duración del día y la noche. Más allá de su importancia astronómica, este momento es una excelente oportunidad para dar la bienvenida a la estación con gestos prácticos, como reorganizar el armario y prepararse para las semanas de temperaturas más frescas que se avecinan.