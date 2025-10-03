Sociedad
¿Cuántos kilos de setas se pueden recoger en España para evitar una multa de 1.000 euros?
En muchos territorios, estas conductas se consideran infracciones graves
Con la llegada del otoño, los bosques españoles se llenan de aficionados a la micología que buscan níscalos, boletus y otras especies muy apreciadas. Sin embargo, no todo vale: la recogida de setas está regulada y sobrepasar los límites puede acarrear sanciones de hasta 1.000 euros.
Los límites habituales en España
Aunque cada comunidad autónoma cuenta con su propia normativa, existe un criterio común:
- 3 kilos por persona y día suele ser el tope establecido para la recolección recreativa y sin ánimo de lucro. Este límite se aplica, por ejemplo, en Castilla y León, Cataluña o Aragón.
- En Comunidad Valenciana, la normativa permite hasta 6 kilos por persona y día para consumo propio sin necesidad de permiso.
- En zonas reguladas (cotos micológicos), los permisos pueden ampliar la cantidad, llegando a 12 kilos diarios con licencia recreativa o incluso más en el caso de permisos comerciales.
Cuándo llega la multa de 1.000 euros
Las sanciones aparecen cuando se incumple la normativa:
- Superar los kilos máximos permitidos.
- Recoger en espacios protegidos o en cotos sin autorización.
- Dañar el entorno (remover excesivamente el suelo, arrancar ejemplares inmaduros o usar herramientas prohibidas).
En muchos territorios, estas conductas se consideran infracciones graves, con multas que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros, siendo esta última la cantidad máxima más habitual para casos reiterados o especialmente dañinos.
Recomendación para los aficionados
Si quieres evitar problemas:
- Respeta la norma de los 3 kilos al día como referencia general en España.
- Infórmate de las condiciones de la comunidad autónoma donde recolectes.
- No olvides que en cotos micológicos necesitas un permiso, y que los límites allí pueden ser distintos.
Así, podrás disfrutar de la afición sin riesgo de arruinar la experiencia con una multa de hasta 1.000 euros.
✕
Accede a tu cuenta para comentar