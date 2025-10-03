¿Cuántos kilos de setas se pueden recoger en España para evitar una multa de 1.000 euros?

Con la llegada del otoño, los bosques españoles se llenan de aficionados a la micología que buscan níscalos, boletus y otras especies muy apreciadas. Sin embargo, no todo vale: la recogida de setas está regulada y sobrepasar los límites puede acarrear sanciones de hasta 1.000 euros.

Los límites habituales en España

Aunque cada comunidad autónoma cuenta con su propia normativa, existe un criterio común:

3 kilos por persona y día suele ser el tope establecido para la recolección recreativa y sin ánimo de lucro. Este límite se aplica, por ejemplo, en Castilla y León, Cataluña o Aragón.

En Comunidad Valenciana, la normativa permite hasta 6 kilos por persona y día para consumo propio sin necesidad de permiso.

En zonas reguladas (cotos micológicos), los permisos pueden ampliar la cantidad, llegando a 12 kilos diarios con licencia recreativa o incluso más en el caso de permisos comerciales.

Cuándo llega la multa de 1.000 euros

Las sanciones aparecen cuando se incumple la normativa:

Superar los kilos máximos permitidos.

Recoger en espacios protegidos o en cotos sin autorización.

Dañar el entorno (remover excesivamente el suelo, arrancar ejemplares inmaduros o usar herramientas prohibidas).

En muchos territorios, estas conductas se consideran infracciones graves, con multas que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros, siendo esta última la cantidad máxima más habitual para casos reiterados o especialmente dañinos.

Recomendación para los aficionados

Si quieres evitar problemas:

Respeta la norma de los 3 kilos al día como referencia general en España.

Infórmate de las condiciones de la comunidad autónoma donde recolectes.

No olvides que en cotos micológicos necesitas un permiso, y que los límites allí pueden ser distintos.

Así, podrás disfrutar de la afición sin riesgo de arruinar la experiencia con una multa de hasta 1.000 euros.