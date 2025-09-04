Cuatro detenidos por un robo violento en un centro comercial de Toledo de un botín valorado en 142.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones por un robo violento en el centro comercial 'Luz del Tajo' de Toledo, en el que sustrajeron un botín valorado en 142.171 euros entre aparatos electrónicos y joyas. Los detenidos son cuatro varones de 23, 31, 33 y 37 años y ya han pasado a disposición judicial.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, se les imputa un delito de robo con fuerza y otro de falsedad documental, ya que se comprobó que los vehículos empleados habían sido robados por la numeración de las matrículas.

Tolón ha precisado que la investigación sigue abierta con indicios de que este grupo pudiera formar parte de una célula itinerante procedente de una banda organizada en los países del este.

Entre los objetos sustraídos en el botín la delegada del Gobierno ha mencionado 69 teléfonos móviles, 13 relojes 'smartwatch', 9 tablets, 3 auriculares, 2 ordenadores portátiles, 39 collares, 30 anillos, 30 pendientes, 20 pulseras y 12 colgantes, además de 72 euros en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 2 de septiembre, cuando los agentes fueron alertados por parte de los servicios de seguridad privada del centro comercial 'Luz del Tajo' de que se estaba produciendo un robo en uno de los establecimientos por parte de un grupo de 7 personas.

De manera inmediata se desplazaron hasta el lugar cuatro patrullas de la Policía Nacional, que de manera coordinada bloquearon la salida del vehículo en el que se disponían a huir, deteniendo a cuatro de los implicados y recuperando todo el botín.

Los presuntos delincuentes accedieron a la planta baja del centro comercial, rompiendo con mazas la cristalera del propio establecimiento, y de igual forma, llegaron al interior del negocio para sustraer los objetos mencionados.

Fruto de esta intervención policial, en la que hubo un forcejeo, resultaron lesionados dos agentes.

Tolón ha puesto en valor la colaboración de la seguridad privada del propio centro comercial, lo que permitió en este caso, que la Policía Nacional "actuara pronto". La delegada ha vuelto a insistir en que Toledo es una ciudad segura y ha citado el último informe de criminalidad, con un aumento de 92 agentes en la provincia, "un 24% más que hace siete años".

El comisario Manuel Domínguez, que ha comandado la operación, ha recalcado que la investigación sigue en marcha y seguramente se identifique al resto de implicados que quedan por detener.

Otro de los agentes que participaron en la operación ha recalcado su dificultad, debido a la agresividad de los detenidos, a la violencia, a los métodos utilizados y "a la capacidad que tenían para hacer lo que hacían y la decisión que tuvieron, actuando sin vacilación en muy pocos minutos".

La Policía Nacional en Toledo trabaja de manera coordinada con los equipos policiales de otras comunidades autónomas, como Madrid, para esclarecer si tiene vinculación con otros delitos similares en estas regiones.