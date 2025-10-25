Cuatro detenidos en Torrelavega por más de 120 delitos de sextorsión

La Guardia Civil ha detenido en Torrelavega a cuatro personas, tres hombres y una mujer de entre 20 y 25 años, por más de 120 delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a grupo criminal, quienes amenazaban a sus víctimas con difundir su actividad en páginas web de citas y encuentros sexuales entre sus familiares y amigos.

Según ha informado la Benemérita, durante este mes de octubre se han realizado cuatro registros en la capital del Besaya, donde han sido detenidos en el marco de la operación 'Network', que comenzó hace dos años tras una denuncia de una de las víctimas en Teruel. El número de víctimas supera las 120 en todo el país.

Los agentes han intervenido material informático, móviles, joyas, dinero en efectivo y un vehículo.

El modus operandi de los detenidos consistía en la creación de anuncios falsos en plataformas de contactos donde captaban a las víctimas.

Una vez establecida la comunicación iniciaban su extorsión a través de un conocido canal de mensajería instantánea o mediante llamadas telefónicas, exigiéndoles el pago de importantes sumas de dinero bajo la amenaza de divulgar su información personal o incluso de causarles graves daños físicos, tanto a ellos como a sus familiares.

De no atender a sus demandas económicas, las amenazas y coacciones se intensificaban llegando incluso a mandarles vídeos, sacados de Internet, de personas desmembradas.

La investigación ha sido dirigida por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Teruel y también han participado guardias civiles de la Policía Judicial y la USECIC de Cantabria.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel, el cual ha decretado el ingreso en prisión de las cuatro personas.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos; además de dos procedimientos administrativos, como pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

Se pueden realizar a través de la Sede Electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o la página web www.guardiacivil.es No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia.

También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.