Cuba retiene y expulsa a un periodista marroquí por su postura a favor de Israel

Un periodista marroquí conocido por su postura pro israelí, que viajaba a Bahamas para reunirse con su hermano, fue retenido durante 32 horas en Cuba y finalmente fue expulsado de vuelta a Rabat.

En una entrevista en video con Ynet News en Israel, Amine Ayoub relata que viajaba de Marruecos, vía Francia, a La Habana cuando las autoridades cubanas lo arrestaron a su llegada. Lo interrogaron durante horas sobre los numerosos sellos israelíes en su pasaporte. "Me trataron como a un delincuente", dijo, y añadió que le confiscaron el teléfono sin explicación alguna durante varias horas.

Ayoub explica que finalmente le permitieron entrar a Cuba por tres días, pero fue arrestado de nuevo en el aeropuerto cuando intentaba abordar un vuelo a las Bahamas. "Los bahameños no te quieren (...) No, no puedes ir a las Bahamas", dice, sin haber recibido ningún documento ni explicación oficial. Se le ordenó regresar a Marruecos y lo confinó en una habitación bajo vigilancia constante. La detención finalizó cuando el jefe de policía de La Habana lo escoltó personalmente hasta un vuelo de regreso a Marruecos.