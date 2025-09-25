Cuidado al rellenar un parte amistoso en un accidente de tráfico: una agente de seguros avisa de este error que te puede hacer culpable

El parte amistoso de accidente es un documento determinante para las aseguradoras a la hora de fijar responsabilidades tras un siniestro. La agente de seguros Paqui Gómez, que utiliza TikTok para ofrecer recomendaciones sobre accidentes y pólizas, ha advertido de que un simple error al rellenarlo puede alterar por completo la versión de los hechos y convertir al perjudicado en culpable.

El documento contiene un apartado denominado “Circunstancias”, en el que solo se puede elegir una opción entre doce posibles descripciones del accidente. Esta sección funciona prácticamente como una declaración oficial: cada casilla marcada tiene implicaciones legales y será tomada como referencia por las aseguradoras. Según Gómez, es precisamente en este punto donde se producen la mayoría de manipulaciones.

El fraude más habitual consiste en modificar las casillas del parte para alterar la responsabilidad del siniestro. Esto ocurre, por ejemplo, en los accidentes por alcance: aunque la norma general señala que el coche que golpea por detrás es el responsable, el conductor causante puede indicar en el parte que el vehículo de delante estaba realizando una maniobra irregular, como iniciar la marcha atrás. Con este cambio, la culpa pasaría injustamente al vehículo que había recibido el impacto.

Para evitar problemas, Paqui Gómez recomienda rellenar el parte amistoso con cautela. Aconseja comprobar quién lo completa, revisar con atenciónlas casillas (especialmente las de “Circunstancias”)y no firmar hasta estar seguro de que el documento refleja lo ocurrido. En caso de dudas, sugiere consultar con el mediador del seguro y, si hay sospechas de manipulación, pedir la intervención de la policía.

Las consecuencias de un parte amistoso mal cumplimentado pueden ser graves: desde la negativa de una reclamación hasta que la responsabilidad del accidente recaiga injustamente sobre la víctima, con los costes económicos que ello implica. Además, esa situación puede repercutir en el futuro, al encarecer las primas del seguro del afectado. Por ello, Paqui Gómez insiste en la importancia de la prevención, de revisar bien cada detalle y de mantener cierta cautela antes de firmar un documento que puede condicionar la posición legal del conductor.