Un cura católico convenció a un monaguillo de que Dios aprobaba su relación antes de abusar de él, según una denuncia en EE UU

Un caso aberrante sacude los cimientos de la comunidad católica en Florida, EE UU, revelando los métodos más perversos de manipulación sexual infantil. Un sacerdote ha sido denunciado por abusar sexualmente de un niño, utilizando la religión como herramienta de sometimiento psicológico. El padre George Zina se habría aprovechado de su posición religiosa para consumar actos delictivos contra un menor de edad, usando argumentos teológicos para justificar su comportamiento criminal.

La demanda detalla un patrón meticuloso de manipulación donde Zina no solo ha abusado físicamente del niño, sino que también ha utilizado sutiles mecanismos psicológicos para silenciar a su víctima. El sacerdote había creado un ambiente de complicidad religiosa, convenciendo al menor de que sus acciones estaban bendecidas divinamente.

No hay acusaciones formales

El abuso sexual habría comenzado cuando el niño era monaguillo, un periodo donde la vulnerabilidad y la confianza en la figura religiosa son absolutas. Zina había aprovechado su cercanía con la familia, utilizando incluso su habilidad para hablar italiano como un método adicional de acercamiento y manipulación.

La Diócesis de Orlando y las parroquias involucradas enfrentan acusaciones de negligencia. La abogada Jenny Rossman ha señalado que las instituciones fallaron sistemáticamente en proteger al menor, permitiendo que el abuso continuara durante años.

Aunque la oficina del sheriff del condado de Orange ha remitido un expediente al fiscal recomendando cargos de batería sexual infantil, hasta el momento no se han presentado acusaciones formales. El Eparchy de Saint Maron ha defendido a Zina, argumentando que en sus 38 años de servicio no existían antecedentes similares.